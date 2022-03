Neuruppin

Ihm sei klar, dass er sich strafbar gemacht habe, ließ sich ein 39-Jähriger aus Wittstock am Dienstag vor dem Landgericht Neuruppin ein. Wegen bewaffneten Drogenhandels hat ihn die Staatsanwaltschaft angeklagt.

Wegen bewaffneten Drogenhandels vor dem Landgericht Neuruppin

Das wird im Falle einer Verurteilung üblicherweise mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren geahndet. Es ist also kein „Schnäppchendelikt“, wie es der Verteidiger formulierte.

Am 17. November vergangenen Jahres fand in der Mietwohnung des Gelegenheitsarbeiters eine polizeiliche Durchsuchung statt. In der Küche entdeckten die Beamten etwa 74 Gramm Amphetaminpaste, in einer Plastebox ein knappes Kilogramm, außerdem rund 50 Gramm Cannabisblüten und zwölf Ecstasytabletten.

Polizei fand Drogen in der Wohnung des Angeklagten in Wittstock

Daneben fanden sie eine Feinwaage, ein Vakuumiergerät, zwei scharfe Beile. Messer, eine Stahlrute und ein Teleskopschlagstock. Alles Waffen, auf die der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft jederzeit hätte zugreifen können. Im Nachttisch lagen 595 Euro in „szenetypischer“ Stückelung, griffbereit ein Messer.

Noch am selben Tag wurde er verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Sein Verteidiger findet, dass sich das Verfahren auf dünnem Eis bewege. Eigentlich habe man nichts gewusst. Es habe keine konkreten Taten gegeben, nur eine diffuse Zeugenaussage.

Angeklagter sieht sich nicht als Dealer, sondern als Konsument

Allerdings waren da die Drogen, die beim Angeklagten gefunden wurden und die ihm auch gehörten, wie der 39-Jährige selbst zugab. Genauso wie die waffenähnlichen Gegenstände.

Die Betäubungsmittel habe er nur innerhalb der Drogenclique verkauft. Das eine Kilogramm Amphetaminpaste habe er für einen aus diesem Kreis „gebunkert“, gegen Entgelt. Er selbst sei „signifikant“ drogenabhängig. Das habe sich durch die Pandemie verstärkt. „Kein Job und Langeweile.“

Zuvor sei er auf einem guten Weg gewesen, sei dabei gewesen, sein Leben zu ordnen. Er habe sogar eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, wie sein Verteidiger nachdrücklich betonte.

Täglich fünf Gramm Amphetamine konsumiert

Was und wieviel er denn nehme? wollte die Vorsitzende Richterin wissen. „Ecstasy, Amphetamine und Gras und viel auf jeden Fall.“ Pro Tag habe er vier bis fünf Gramm Amphetamine konsumiert, dazu noch Bier und Schnaps.

Das alles habe Geld gekostet. Geld, das er nicht hatte und teilweise mit dem Verkauf von Drogen verdient habe, sagte der gebürtige Mecklenburger. Aber „ich würde mich nicht als Händler, sondern als Konsument sehen“.

Sein Eingeständnis, regelmäßig selbst Drogen zu nehmen, war für das Gericht neu. In einem Bericht der sozialen Dienste der Justiz stand davon nichts. Das könne nicht sein, widersprach der Angeklagte vehement. Er konsumiere seit seinem 18. Lebensjahr. Nun wolle er eine Therapie in Angriff nehmen – erstmalig in seinem Leben.

Angeklagter soll begutachtet werden

Wegen seiner Aussagen sah das Gericht die Aussicht auf ein Urteil am selben Tag schwinden. „Ich bezweifle, dass wir heute fertig werden“, sagte die Vorsitzende. Denn eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt stehe im Raum. Diese Maßnahme setze wiederum voraus, dass der Angeklagte psychiatrisch begutachtet werden müsse.

„Wir sind nicht an einer langen Hauptverhandlung interessiert. Wir sind flexibel“, wandte der Verteidiger ein. Aber der Bundesgerichtshof nicht. Er sehe nicht, wie sie ohne einen Sachverständigen im vorliegenden Fall weiterkommen könnten, sagte der Oberstaatsanwalt.

Nach einer kurzen Beratung entschieden die Richter: „Wir kommen nicht darum herum, den Angeklagten begutachten zu lassen.“

Nun soll am 5. April weiter verhandelt werden.

Von Dagmar Simons