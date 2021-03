Mit seiner Hochschulausbildung als Psychologe könnte Mantas R. anderen helfen. Doch ihm wachsen die eigenen Probleme über den Kopf. Immer wieder in seinem Leben war er Teil krimineller Machenschaften. Sechsmal wurde er in der Zeit von 2009 bis 2014 verurteilt; meist wegen Einbruchdiebstahls.

Fünf Jahre Haft verbüßte er dafür. Dass der 26-jährige Mann nun vor dem Neuruppiner Landgericht landete, war am 14. Januar 2019 Sprachbarrieren, Verzweiflung und Ausweglosigkeit geschuldet.

Mantas R. arbeitete oft in anderen europäischen Ländern – in seinem Heimatland Litauen als Friseur, in Holland als Maschinenoperator oder als Verkaufsmanager. Mit der Aussicht auf noch besseres Geld lockten ihn seine eigenen Landsmänner nach Deutschland.

Vermeintlicher Baustellenjob erweist sich als Lüge

Doch der vermeintliche Job auf einer Baustelle erwies sich als große Lüge. Die Pläne der Kriminellen sahen vor, dass der Angeklagte gestohlene Autos in andere Länder überführt. Der vorbestrafte Mantas R. weigerte sich.

Als Reaktion raubten die Landsmänner ihn aus und ließen ihn an jenem kalten Januar-Tag ohne Geld, ohne Habseligkeiten und ohne deutsche Sprachkenntnisse in einem für ihn fremden Land zurück.

Scheibe eingeschlagen

Ein Handy war das einzige, das Mantas R. bei sich trug – doch der Akku hatte den Geist aufgegeben. Seine Familie oder eines seiner fünf Geschwister anzurufen, gelang nicht. In Deutschland orientierungslos umher irrend, kam er schließlich nach Neuruppin und dachte, in der Laube eines Kleingartens in der Eisenbahnstraße nächtigen zu können. R. zerschlug die Fensterscheibe und bettete sich.

Doch das, was ihm am wichtigsten war – seiner Familie Bescheid zu sagen, wo er ist – gelang nicht. Denn die Laube bot anders als in der Vorstellung des Angeklagten keinen Strom. Wie sich später zeigte, nahm die Pächterin die notwendige Sicherung stets mit nach Hause.

Keine Verständigung möglich

Das Handydisplay von Mantas R. blieb schwarz. Als er schließlich auf die 73-jährige Pächterin und deren Schwager traf, war der Litauer überfordert. Er habe versuchte, sich zu erklären, übersetzte die Dolmetscherin jetzt vor Gericht. Doch die Sprachbarrieren waren zu groß. Er redete in Englisch und hatte Angst, dass die beiden Senioren die Polizei rufen. „Leider konnten wir uns nicht verstehen“, sagte die Pächterin vor Gericht.

Das Gericht verurteilte den Mann zu einer zweijährigen Haftstrafe. Quelle: Uli Deck

Denn sie beherrsche wie ihr Schwager nicht die englische Sprache. Einzig das Wort „money“ für „Geld“ konnte sie zuordnen. In der Hoffnung, die Situation zu lösen, gab die Rentnerin dem Litauen 10 Euro – freiwillig. Als er dann mehr forderte und die Senioren in eine Ecke drängen wollte, wollte die Zeugin nicht lange fackeln. Das Handy für den Polizeiruf war gezückt – Mantas R. nahm es ihr prompt weg und hielt ihr ein Messer an den Hals. Angeblich, um aus Angst vor der Polizei zu flüchten.

Staatsanwaltschaft fordert mehr als fünf Jahre Haft

„Die Tat wurde ganz sicher nicht mit hoher krimineller Energie begangen“, resümierte die Staatsanwältin im Verfahren am Landgericht. Trotz allem wollte sie den Angeklagten für fünf Jahre und fünf Monate wegen räuberischen Diebstahls mit gefährlichen Werkzeugen ins Gefängnis schicken.

R.s Verteidiger wollte aus der vermeintlichen Mücke keinen Elefanten machen. Er sah lediglich einen Diebstahl des Handys und eine Nötigung, weil Mantas R. mit seiner Flucht Anstalten machte, das Telefon zu behalten. Die vom Verteidiger vorgeschlagenen acht Monate auf Bewährung konnte das Schöffengericht mit dem Vorsitzenden Richter Udo Lechtermann allerdings nicht mittragen.

Ein Jahr in Auslieferungshaft

Das Gericht verhängte eine zwei Jahre lange Haftstrafe gegen den EU-Bürger. Gut ein Jahr hat Mantas R. davon schon abgesessen. Immerhin befand er sich gut ein Jahr in Auslieferungshaft.

„Es war nicht meine Absicht, etwas Schlimmes zu tun“, sagte er vor der Urteilsverkündung und nutzte zusätzlich seine Chance für eine Entschuldigung gegenüber der Kleingartenpächterin, die ihren Garten kurz nach dem Vorfall aufgab. Ihr Kleingarten wurde der Zeugin sogar noch zur großen Kostenfalle, weil ihr Bungalow von Unbekannten niedergebrannt wurde und sie die teure Sonderentsorgung übernehmen musste.

Mantas R. bot an, ihr ihren Geldaufwand zu ersetzen – am liebsten mit einer Arbeit in Deutschland, die nach seiner Ansicht per se besser bezahlt ist als etwa ein Job in seinem Heimatland.

Von Susann Salzmann