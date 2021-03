Neuruppin

Manchmal wirkte der Blick starr in die Ferne gerichtet, gedankenverloren und teilnahmslos. Als die Vorsitzende Richterin am Neuruppiner Landgericht jedoch das Urteil gegen den 30 Jahre alten Angeklagten verkündete, schienen seine Sinne vollkommen geschärft.

Doch was er hörte, gefiel Ronny R. gar nicht: Die Richterin schickte ihn für Ladendiebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte für insgesamt drei Jahre ins Gefängnis. Damit nicht genug: Gleichzeitig ordnete sie die Unterbringung von Ronny R. in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Für den Angeklagten ist die Anstalt ein persönlicher Albtraum

Dass der Neuruppiner nun in solch einem Krankenhaus bleiben muss, ist der persönliche Albtraum des Verurteilten. Bereits an den letzten Verhandlungstagen machte er verzweifelt und wütend schreiend seine Abneigung gegen den Aufenthalt in der Psychiatrie deutlich.

Zuletzt wollte er sogar die Richterin in die Psychiatrie schicken, damit sie verstehe, wie schlecht es ihm gehe. Grit Burzer versuchte ihm nach der für ihn niederschmetternden Urteilsverkündung mit einem geradezu fürsorglich klingenden Satz R.s aufbrausendes Gemüt zu besänftigen. „Wir wollen nur das Beste für Sie“, sagte Burzer mit sachtem Ton.

Manchmal hält sich Ronny R. für Gott

Viel Handlungsspielraum in Sachen Unterbringung blieb dem Gericht sowieso nicht. Immerhin zeigte sich der Angeklagte selbst während seiner Verhandlung immer wieder aufbrausend, laut und unbeherrscht. Weder sein Verteidiger noch die Richterin konnten ihm bei unangebrachten Dazwischenreden zum Schweigen bringen.

Eine Gutachterin erklärte das zerfahrene Denken im Kopf von Ronny V.. Nicht immer kann er Situationen, in denen er sich befinde, richtig zuordnen. Er leide an einer paranoiden-schizophrenen Psychose, höre von Zeit zu Zeit Stimmen im Kopf oder in Wänden oder schlüpfe nach eigener Auffassung in andere Rollen wie etwa der von Gott.

Beim Ladendiebstahl gab er sich als Bürgermeister aus

Mit einer ähnlichen Wahnvorstellung packte der Angeklagte am 24. August 2020 Lebensmittel in seinen Rucksack und wollte ohne zu bezahlen, den Kassenbereich passieren. Dabei gab er sich als Bürgermeister aus und zeigte – scheinbar überzeugt von der Identität – seinen Personalausweis vor. Ronny V. verkennt immer wieder die Realität um sich herum. Seinem Umfeld gegenüber sei er in der Regel feindselig eingestellt.

Laufe etwas nicht nach seinem Willen, hakt es aus, meinte die Gutachterin und prophezeite weitere Straftaten, wenn seiner negativen persönlichen Entwicklung kein Einhalt geboten werde.

Tatsächlich gab es eine Zeit im Leben des Verurteilten, da schien ein Leben in Freiheit, aber mit gesetzlichem Betreuer zu funktionieren. Zu dieser Zeit nahm Ronny V. aber auch Medikamente gegen seine Psychose. Seit Ende 2019 nimmt er diese nicht mehr.

Richterin: Sie nehmen keine Hilfe mehr an

Und nach eigenen Aussagen benötigt er sie auch nicht. Dass er dadurch zum unberechenbaren Straftäter wird, scheint er nicht wahrzunehmen. „Sie nehmen keine Hilfe mehr an“, sagte ihm die Richterin bei der Urteilsbegründung. So wandten sich sogar seine Betreuerinnen nach ausgesprochenen Todesdrohungen vom ihm aus Angst ab.

Ronny V. sah selbst am letzten Verhandlungstag nicht ein, dass er medikamentös behandelt werden muss. Die gerichtlich angeordnete Unterbringung in der Psychiatrie, derer er nach eigenen Aussagen nie und nimmer freiwillig nachgekommen wäre, soll den Neuruppiner nun auf den richtigen Weg führen.

Behandlung soll wieder Kontakt zum eigenen Kind ermöglichen

Auf einen Weg, der ihm auch wieder den Kontakt zu seinem Kind ermöglicht. Zuletzt warf er Justiz und Fachärzten vor, sie wollten ihn mit einer Behandlung in die Medikamentenabhängigkeit treiben.

Wenn sich Staatsanwalt, Verteidiger und letztlich auch das Gericht in einer Sache einig wären, dann war das die Unterbringung in einer Psychiatrie – weil R. aufgrund der seelischen Störung keinerlei Einsicht zeigt.

Der Zeuge wird für Reizgas-Angriff mit 500 Euro entschädigt

Ein erster verbaler Angriff des Angeklagten auf seinen Verteidiger fiel kurz nach dessen Aussage, dass Ronny V. die Einsichtsfähigkeit fehle und „deshalb werde ich keine unsinnigen Anträge stellen“. „Unsinnig“ in Form eines Freifahrtscheines für seinen Mandanten. Eine Behandlung sei für Ronny V. unerlässlich. Ohne die auch keine Normalität.

Zusätzlich muss der Verurteilte 500 Euro an einen Zeugen zahlen. Dieser versuchte, Ronny V. nach seinem Diebstahl im Lidl aufzuhalten. Dabei sprühte der Angeklagte Reizgas ins Gesicht des Zeugen.

