Landgericht Neuruppin verhandelt Verfolgungsjagd mit Drogen und Waffen erneut

Im März 2020 hatte die erste Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin einen Mann aus Niedersachsen wegen bewaffneten Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Gleichzeitig ordneten die Richter die Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik an, weil er nach Einschätzung eines Gutachters an einer schweren psychischen Erkrankung leidet.

Filmreife Verfolgungsjagd wird erneut vor dem Landgericht Neuruppin verhandelt

Der heute 32-Jährige hatte sich am 22. Juli 2019 auf der Autobahn von Berlin nach Hamburg eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er hatte die Haltezeichen der Polizei, das Blaulicht missachtet, sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen ignoriert, raste durch Baustellen und versuchte mit riskanten Fahrmanövern, die Verfolger abzuschütteln.

Während seiner Fahrt hatte er in der Höhe des Rasthofs Stolper Heide sechs Päckchen mit Drogen aus dem Fenster geworfen und schließlich eine geladene Waffe auf einen ihn verfolgenden Funkwagen gerichtet.

Die Fahrt nahm zwischen Kremmen und Fehrbellin ein jähes Ende: Er rammte ein Polizeifahrzeug, wobei ein Beamter so schwer verletzt wurde, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus musste.

Angeklagter war mit Urteil nicht einverstanden

Mit seiner Verurteilung war der Angeklagte nicht einverstanden. Er legte Revision ein. Mit Erfolg: Die obersten Richter sahen die Frage seiner Schuldfähigkeit nicht ausreichend geklärt. Daraufhin konnte der 32-Jährige die Klinik verlassen.

Seit Freitag wird nun vor der zweiten Großen Strafkammer neu verhandelt. Der Angeklagte äußerte sich zu den Tatvorwürfen – überließ das Reden aber seiner Verteidigerin. Er sei Anfang 2017 in eine eigene Wohnung in Hameln gezogen. Er habe seinen Nachbarn kennen gelernt, aus dessen Wohnung es immer nach Marihuana gerochen hätte. Der habe ihn mit Drogen versorgt, schließlich auch bei ihm Betäubungsmittel und eine Waffe deponiert. Dass sei ihm irgendwann zu viel geworden.

2019 habe er aus dem Milieu heraus gewollt, habe einen längeren Urlaub in Schweden geplant. Daraus sei nichts geworden, weil er bei Urlaubsantritt bestohlen worden sei. Zurück in der Heimat habe er geplant, sich abzusetzen, „um ein Aussteigerleben in Osteuropa zu beginnen“.

Angeklagter wollte aussteigen

Er sehe ein, dass der Plan wenig durchdacht gewesen sei. Mit dem Auto des Nachbarn, dessen Drogen und dessen Waffen habe er sich auf den Weg nach Berlin gemacht, wo er die Drogen zu Geld machen wollte. Weil das nicht gelungen sei, habe er sein Glück in Hamburg versuchen wollen.

Berliner Polizeibeamte wollten ihn, wie sie vor Gericht ausgesagt hatten, nur darauf aufmerksam machen, dass er zu schnell fuhr. Er dagegen verkannte die Situation, dachte an die Drogen im Fahrzeug. „Ich habe nur reagiert und wollte weg“, sagte er.

Die Waffe habe er nur als Abschreckung aus dem Fenster gehalten. Er habe gehofft, dass die Polizisten dann zurückfielen. Er sei froh, dass dem Beamten nichts Schlimmeres passiert sei, ließ er über seine Verteidigerin sagen.

Angeklagter ist voll verantwortlich

Anders als sein Vorgänger sah der psychiatrische Sachverständige am Freitag bei dem 32-Jährigen keine schwere krankhafte psychische Störung, die dessen Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt hätten. Er habe sich in einer labilen Lebensphase befunden, die sich Mitte 2019 zugespitzte habe. Es habe aber kein pathologischer Zustand vorgelegen.

Nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie sei er, wie der Angeklagte berichtete, zunächst bei seinem Onkel untergekommen. Jetzt lebt der Frührentner in einer eigenen Wohnung und arbeitet auf 450-Euro-Basis in der Landwirtschaft.

Am Freitag wird der Fall weiter verhandelt.

