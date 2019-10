22-Jähriger aus Wittstock muss sechs Jahre ins Gefängnis

Neuruppin

Gegenüber seiner damaligen Freundin hatte Magomed M. im September 2017 aufgetrumpft, sie könne ruhig zur Polizei gehen, ihm passiere sowieso nichts. Nun wurde er eines Besseren belehrt.

Permanent straffällig

Die zweite Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verurteilte den 22-Jährigen aus Wittstock zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren.

Die Vorsitzende Richterin Sandra Marks fand klare Worte für den jungen, in Grosny geborenen Mann, der Anfang 2015 mit seiner Familie nach Deutschland kam. Bereits ein Jahr später geriet er das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt.

„Seit drei Jahren imponieren er und seine beiden jüngeren Brüder durch die permanente Begehung von Straftaten auf allen Feldern“, sagte die Richterin. Eigentumsdelikte, Körperverletzungen, Straßenverkehrs-, Betäubungsmitteldelikte und Sexualstraftaten: Nichts ließ er aus.

„Er konnte erst durch einen Haftbefehl gestoppt werden“, so Marks. Seit März dieses Jahres sitzt er eine vom Neuruppiner Amtsgericht verhängte Jugendstrafe von zehn Monaten ab.

„Keinerlei Respekt vor dem deutschen Staat“

„Er hat keinerlei Respekt vor dem deutschen Staat. Die Familie ist alles“, hielt ihm die Richterin vor. Er zeigt keinen Willen zur Integration. Das Land, das ihm und seiner Familie Schutz vor Verfolgung bietet, achtet er nicht, setzt sich über alle Normen hinweg.

Die Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe bestätigte ihm ein sehr selbstbewusstes Auftreten. „Er weiß, was er will.“ Dazu gehörte wohl nicht, eine Ausbildung zu machen. Derartige Angebote auch an seine Brüder waren, so die Jugendgerichtshilfe, offensichtlich nicht erwünscht.

„Ansehnliche kriminelle Karriere“

Magomed M. habe seit seiner Einreise eine „ansehnliche kriminelle Karriere“ entwickelt, lautete die Einschätzung der Justizvollzugsanstalt. Er neige zu erheblichen Gewalttaten. Das zeigen auch die verschiedenen Anklagen, für die er sich zu verantworten hatte.

Freundin gefesselt und bedroht

So hatte er im September 2017 seine damalige Freundin in eine entlegene Gegend von Kyritz zu seinem dort abgestellten Auto gelockt, sie geschlagen, gefesselt und gedroht, das Auto anzuzünden. Ihr gelang es, ihn umzustimmen, weil sie ihm beteuerte, ihn zu lieben und auf seine Wünsche einging.

„Diese Tat zeigt eine verfestigte frauenfeindliche Einstellung“, so Marks. Die ist auch in einer anderen Tat zu sehen. Die Richter verurteilten den nach muslimischem Recht verheirateten Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Geschlechtsverkehr mit Zwölfjähriger

Der Angeklagte hatte mit einer Zwölfjährigen ungeschützten Geschlechtsverkehr. „Er war die treibende Kraft“, so Marks. Er soll sich damit gebrüstet haben, „bei mir bleibt keine Jungfrau“.

Der Gesetzgeber hat sexuelle Handlungen an unter 14-Jährigen unter Strafe gestellt, weil er davon ausgeht, dass ein Kind – und das ist es laut Gesetz bis zu seinem 14. Lebensjahr – noch keine ausgeprägte Selbstbestimmung über das eigene Sexualverhalten hat. Die Zwölfjährige hatte aus Angst, ihn zu verlieren, sich dazu überreden lassen.

Drogen an Minderjährige gegeben

Die Staatsanwältin und die Verteidiger hielten ihre Schlussvorträge unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist im Gesetz so bestimmt, wenn in der Verhandlung – wie im vorliegenden Fall – ein Kind ohne Beisein der Öffentlichkeit gehört wird.

Das Gericht sah es außerdem als erwiesen an, dass Magomed M. Minderjährigen Drogen überlassen hat und sich ohne Fahrerlaubnis hinters Steuer gesetzt hat. Und das, nachdem ihn das Amtsgericht bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt hatte.

Richterin: „Spürbare Bestrafung“

Des Weiteren hat er sich wegen Körperverletzung schuldig gemacht. Er hatte im Ruppiner Einkaufszentrum „einen Spurt von 20 bis 25 Metern hingelegt“ und sprang einem Familienvater mit Wucht in den Rücken, so dass dieser zu Boden fiel. Ohne jedes Motiv, so Marks.

Von einer „spürbaren Bestrafung“ sprach die Richterin. Die hat das Gericht nun verhängt.

Von Dagmar Simons