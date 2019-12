Urteile im Überfall auf McDonalds gesprochen

Neuruppin

Schöne Weihnachten wünschte die Vorsitzende Richterin am Dienstag allen Prozessbeteiligten. Frohe Festtage wird von den beiden Angeklagten wohl nur der 19-jährige Mohamed A. haben.

19-Jähriger bekam Jugendstrafe

Die zweite Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verurteilte ihn wegen des bewaffneten Überfalls auf die Neuruppiner McDonalds-Filiale kurz vor Mitternacht des 20. Januar dieses Jahres zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren.

Diese setzte sie zur Bewährung aus. Außerdem hob sie den Haftbefehl auf: Der 19-Jährige konnte nach zehn Monaten Untersuchungshaft am Abend den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.

Hanad A., der mit auf der Anklagebank saß, muss dagegen für fünf Jahre ins Gefängnis.

„Der 20. Januar dieses Jahres war ein Tag mit verheerenden Folgen“, wie der Staatsanwalt ausführte. Jedenfalls für die sieben Personen, die in verschiedener Art und Weise mit dem nächtlichen Überfall auf die Neuruppiner McDonalds-Filiale zu tun hatten: Das waren die Mitarbeiter, die beiden Angeklagten und der dritte, in Amerika lebende, Täter. „Ihnen wird dieser Tag immer in Erinnerung bleiben“, so der Staatsanwalt.

Verteidiger plädierte auf Freispruch

Insbesondere Hanad A., für den sein Verteidiger Steffen Kalauch einen Freispruch beantragt hatte. Für ihn stand die Täterschaft seines Mandanten nicht zweifelsfrei fest.

Es habe keine Spuren gegeben, die Managerassistentin habe Hanad A. auf Lichtbildern nicht wieder erkannt, obwohl ihm, wie Zeugen ausgesagt hatten, die Maske abgefallen sei. Der 30-jährige Angeklagte hatte eine Beteiligung an dem Überfall bis zuletzt bestritten. Er war allerdings von Mohamed A. schwer belastet worden.

Verteidigerin Karolina Ewert plädierte für den 19-jährigen Mohamed A. auf die Anwendung von Jugendrecht. Anders als der Staatsanwalt. Er hatte für den jungen Mann eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten gefordert.

Das Gericht dagegen sah bei dem Syrer, der sich im Alter von 14 Jahren mit seiner Familie auf die Flucht begeben hat, Reifeverzögerungen. Auch seine frühe Vaterschaft mit 18 Jahren sei ein Ausdruck von Unreife, so die Richterin.

Von Anfang an geständig

Für den Angeklagten sprach, dass er von Beginn an gestanden hatte, an einem bewaffneten Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein. Er hatte den 30-jährigen Hanad A. durch sein Geständnis belastet und dadurch zur Aufklärung beigetragen.

Das Gericht sah kein Motiv, warum er seinen Vertrauten Hanad A. zu Unrecht anschwärzen sollte. Mohamed A. hatte sich vor Gericht reuig gezeigt und sich bei den betroffenen Mitarbeitern von McDonalds entschuldigt.

„Wir halten die Strafe für ausreichend und vertretbar“, sagte die Richterin. Mohamed A. wurde eine Bewährungszeit von drei Jahren auferlegt. Für diese Zeit wird ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Außerdem muss er 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Haft für Mitangeklagten

Bei Hanad A. lag der Fall anders. Das Gericht hatte bei ihm einen Strafrahmen von drei bis 15 Jahren zur Verfügung. Mit fünf Jahren, so die Richterin, bewege es sich im unteren Bereich. 7122 Euro seien eine durchschnittliche Beute, Hanad A. sei strafrechtlich vorbelastet und sei von den betroffenen Mitarbeitern als derjenige beschrieben worden, der das Sagen hatte.

Nebenklägervertreter Uwe Furmanek hob die Auswirkungen des Überfalls auf seine Mandantin hervor. Die Managerassistentin ist seitdem arbeitsunfähig.

„Ihr Leben hat sich massiv geändert in jener Nacht. Sie hat ihr Sicherheitsgefühl verloren.“ Sie leide unter Herzrasen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, ertrage die Dunkelheit nicht mehr.

Das alles seien die Folgen, „weil ihr eine Waffe vorgehalten wurde“. Deshalb habe er auch ein Schmerzensgeld von über 5000 Euro beantragt und sich nicht mit dem Angebot der Verteidigung von 2000 Euro einverstanden erklärt, so Furmanek.

Das Gericht sprach ihr ein Schmerzensgeld in Höhe von 5000 Euro zu. Außerdem müssen die beiden Angeklagten zusammen den Wert der Beute zurückzahlen.

Von Dagmar Simons