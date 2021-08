Neuruppin

Kadaversammelstellen werden geplant, ein Krisenzentrum eingerichtet, Übungen und Schulungen von Helfern werden vorbereitet – der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bereitet sich auf die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest vor.

In der Alt Ruppiner Allee wird ein Bekämpfungszentrum eingerichtet. Schutzbekleidung, Desinfektionsmittel, Wannen, mobile Zäune, Kühltaschen und Schildermaterial werden zusammengetragen.

Noch handelt es sich um Präventionsmaßnahmen, noch hat die Afrikanische Schweinepest (ASP) unseren Landkreis nicht erreicht. „Wir hoffen, dass wir all diese Dinge nie brauchen werden“ sagt die stellvertretende Amtstierärztin Eileen Rosendräger auf der ASP-Informationsveranstaltung des Landkreises.

Täglich neue ASP-Fälle

Im Land Brandenburg gibt es bisher 1558 bestätigte ASP-Fälle, verteilt auf sechs Landkreise sowie eine kreisfreie Stadt. Der erste Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest beim Schwarzwild wurde in Deutschland vom Landkreis Spree-Neiße am 10. September 2020 gemeldet.

Seitdem laufen die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung im Land auf Hochtouren. Im Landkreis Spree-Neiße wurden bisher 186 Fälle bestätigt.

„Täglich erwarten uns neue Fälle“ sagt die Amtliche Tierärztin des Landkreises Spree-Neiße, Katrin Thiele. „Es gibt nichts Schlimmeres, als diese verendeten Tiere einsammeln zu müssen.“

Ruhe in gefährdeten Gebieten ist nötig

Sie berichtet auf der Infoveranstaltung vom Kampf an der ASP-Front: Wie die Suche in den kartierten Flächen verläuft, welche Funde erzielt wurden, wie die Bergung der Tiere durchgeführt wird und was das für die Menschen der Region bedeutet.

Um die Fundorte wurden zunächst Kerngebiete im Drei-Kilometer-Radius eingerichtet und eingezäunt sowie ein gefährdetes Gebiet mit einem Radius von 20 bis 25 Kilometer. Zunächst gab es dort ein Jagdverbot sowie ein Betretungsverbot für Unbefugte.

Auch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung musste eingestellt werden. „In diesen Gebieten brauchen wir vor allem Ruhe“, sagt die Tierärztin. Die Fallwildsuche wurde intensiviert und Sauenfänge errichtet. Der Landkreis finanziert das Futter für die Fallen sowie die Überwachung und zahlt Prämien für die Entnahme von Wildschweinen sowie das Auffinden von Fallwild.

Fallenfang als zusätzliche Jagdmethode

Auch Ausleihgebühren für Nachtsichtgeräte werden erstattet. Vielen Beteiligten ist jetzt klar geworden, dass konventionelle Jagdmethoden allein nicht mehr ausreichen werden, um die anzeigepflichtige Tierseuche zu bekämpfen.

Tipps zum Fallenfang gab es auf der Informationsveranstaltung von Egbert Gleich vom Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde. Er beschäftigt sich seit 33 Jahren mit der Wildtierforschung und geht seit 40 Jahren zur Jagd „Ich kann Ihnen nur dringend raten, regulieren Sie Ihre Schwarzwildbestände runter“ sagt er.

„Nur so können sie gesunde Populationen aufrecht erhalten.“ Die Größe der Wildschweinpopulationen ist nach seinen Erfahrungen nur schwer feststellbar. Auch Hubschrauber können immer nur Momentaufnahmen liefern. „Wir haben mindestens das Doppelte an Schwarzwildbeständen, als wir annehmen.“

Jäger werden jetzt gebraucht

Der Schwarzwildfang ist für ihn eine tierschutzgerechte Jagdmethode – Fehlschüsse sind schnell korrigierbar, eine Nachsuche ist nicht erforderlich und Jagdhunde werden nicht verletzt.

In der aktuellen Tierseuchenlage ist der oft kritisierte Fallenfang ein vertretbares Mittel, wenn er verantwortungsvoll erfolgt.„Wir können jetzt der Gesellschaft zeigen, dass wir gebraucht werden“, richtet er seinen Appell an die Jäger des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.

