Landkreis schafft Testmöglichkeit in Neuruppin am Wochenende

Nachdem am vorigen Freitag alle Teststellen in Neuruppin ihren Betrieb einstellten, reagierte jetzt der Landkreis. Auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken sollen sich nun auch am Wochenende Menschen testen lassen können – allerdings nur diejenigen, die Anspruch auf einen kostenlosen Test haben.

Bisher testeten die Kliniken unter der Woche ausschließlich Besucher des Krankenhauses. „Mit Blick darauf, dass es in Neuruppin am Wochenende seit dieser Woche keine Testmöglichkeit mehr gibt, wurde mit den Ruppiner Kliniken kurzfristig eine Lösung abgestimmt“, teilte Landrat Ralf Reinhardt in einer Pressemitteilung mit.

Tests für Menschen, die sich nicht impfen lassen können

In anderen Teilen Brandenburgs existierten für ähnliche Situationen privatwirtschaftliche Lösungen. In Neuruppin ist das anders: Dort hatten auch die privaten Teststellen vorige Woche geschlossen.

Dem Landrat sei es wichtig, dass auch nach Beendigung der kostenlosen Bürgertests an die Menschen im Landkreis gedacht wird, die sich aus medizinischen Gründen nicht durch eine Impfung gegen Covid-19 schützen können. „Unter der Woche bestehen für die Betroffenen weiterhin Testmöglichkeiten unter anderem bei den Hausärztinnen und Hausärzten“, so Reinhardt.

Getestet wird in Haus N der Ruppiner Kliniken. Wer sich kostenlos testen lassen will, muss mit einem Nachweis bescheinigen können, dass eine der Ausnahmeregelungen für ihn gilt. Weiterhin Anspruch auf kostenlose Tests haben beispielsweise Kinder unter zwölf Jahren, Schwangere oder Menschen nach einer Quarantäne.

Von Lena Köpsell