Landrat-Pläne für Klinik-Holding in Neuruppin sorgen für Kritik

Während Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) weiterhin hinter verschlossenen Türen nach Mehrheiten im Kreistag für seinen Vorstoß sucht, das Holding-Modell bei den Kliniken aufzulösen, sorgen diese Bemühungen nicht allein bei den Betriebsräten und den Mitarbeitern des Krankenhauses für Unruhe.

Auch das Gros der Bürgermeister-Kandidaten in der Fontanestadt ist irritiert und lehnt Reinhardts Pläne ab. „Gesundheit ist unser höchstes Gut und sollte kein Schauplatz von taktischen Spielen im Verborgenen sein“, sagt Michael Güldener (50) von der Wählergruppe „Wir in Neuruppin“ (WIN).

Güldener: Das schafft weder Vertrauen noch Sicherheit

Güldener kritisiert, dass so große Veränderungen beim größten Arbeitgeber in der Fontanestadt, wie sie Reinhardt plant, allein im stillen Kämmerlein verhandelt werden. „Das schafft weder Vertrauen noch Sicherheit.“

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (65, Pro Ruppin) hält sich zwar mit so deutlicher Kritik zurück – wohl auch, weil die Holding und das Neuruppiner Krankenhaus zu 100 Prozent dem Landkreis gehören. Doch auch Golde warnt, dass im Vorfeld einer so gravierenden Veränderung unbedingt die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Kliniken und ihre Töchter-Unternehmen von Fachleuten untersucht werden sollten. „Das könnte sonst steuerlich richtig nach hinten losgehen“, so Golde.

Hein : Der Sanierungsprozess wird konterkariert

Die Gründe für den vom Landrat gewollten Strukturwechsel bei der Klinik-Holding erschließen sich ebenfalls nicht für den Einzelbewerber Ronny Hein (43). Stecke das Krankenhaus doch derzeit in einem größeren Sanierungsprozess, der auf die aktuelle Ausrichtung der Klinikstruktur fußt. Hein findet es deshalb bedenklich, wenn der eingeschlagene Weg verlassen und damit der Sanierungsprozess konterkariert werden würde.

Einzig der einstige langjährige Chef der Pro-Klinik-Holding, Horst-Michael Arndt (71), der ebenfalls als Einzelbewerber für die Neuruppiner Bürgermeisterwahl im November antritt, geht noch einen Schritt weiter als der Landrat.

Arndt : Ein Konzert hat andere Möglichkeiten als ein Landkreis

Arndt plädiert dafür, das Neuruppiner Krankenhaus an einen der großen Klinik-Konzerne zu verkaufen. Nur auf diese Weise könne verhindert werden, dass die Ruppiner Kliniken noch schlechter werden, so der Neuruppiner, der von 1990 bis 2012 im Krankenhaus der Kreisstadt arbeitete. Ein privater Krankenhauskonzern könnte die Kliniken in Neuruppin wieder nach vorne bringen, glaubt Arndt. „Ein Konzern hat ganz andere Möglichkeiten als ein Landkreis.“

Eine Privatisierung des Krankenhauses bringe zwar sicher für alle der mehr als 2000 Mitarbeiter Veränderungen. Jedoch würde dann wieder ein Rahmen geschaffen, an dem sich die Beschäftigten orientieren könnten. „Derzeit wissen viele Mitarbeiter nicht, wohin die Kliniken eigentlich wollen“, so Arndt.

Mehrere Anträge für den Kreistag am 6. Oktober

Der Neuruppiner SPD-Mann Nico Ruhle (38) sieht derzeit indes keine große Gefahr für das Neuruppiner Krankenhaus. „Es gibt keine Mehrheit für den Verkauf an einen großen Konzern.“ Ruhle setzt auf „verschiedene Gesprächsrunden“, die im Vorfeld der Kreistagssitzung am 6. Oktober in Kyritz geplant sind. Die Kreistagsabgeordneten müssen den Auflösungsplänen des Landrates für die Klinik-Holding zustimmen.

Michael Güldener hat hingegen bereits mit der Fraktion von BVB-Freie Wähler mehrere Anträge für den 6. Oktober vorbereitet. Damit sollen der Ausverkauf der Ruppiner Kliniken an einen privaten Investor ausgeschlossen sowie eine Arbeitsplatzgarantie für die gut 2000 Mitarbeiter und ihre Mitspracherechte gesichert werden. Das Vorgehen von Reinhardt bei der Klinik-Holding gleiche „einer Operation am offenen Herzen“, so Güldener.

