Landrat in Neuruppin dringt auf eine Wildbrücke über die Autobahn A 24

Neuruppin

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) drängt weiter auf den Bau einer sogenannten Wildbrücke über die Autobahn A 24 zwischen Neuruppin und Wittstock. Damit würden zum einen die Lebensräume von Rehen, Hirschen und Wildschweinen, die linker- und rechterhand der Schnellstraße leben, miteinander vernetzt, was für den genetischen Austausch und das natürliche Wanderverhalten der Tiere gut sei, heißt es vom Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde.

Zum anderen würde sich durch so eine Brücke die Gefahr von Wildunfällen verringern, sagt Thomas Kresse, Direktor des Amtes Temnitz. Obwohl der Landkreis und der Naturschutzbund (Nabu) seit Jahren so eine Wildbrücke über die Autobahn wünschen, ist derzeit unklar, ob und wann diese gebaut wird.

Kosten von gut fünf Millionen Euro

Denn die neue Autobahngesellschaft des Bundes, die seit Januar arbeitet, habe derzeit dazu noch keine Pläne, sagt Cornelia Mitschka, Sprecherin des Bereiches Nordost. Vielmehr sei man noch dabei, hunderte Projekte aus den Ländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu übernehmen.

All diese Projekte müssten neu bewertet und in die Ressourcen der Niederlassung Nordost der Autobahngesellschaft eingereiht werden. Deshalb könne derzeit auch noch nicht gesagt werden, wann einzelne Projekte umgesetzt werden, so Mitschka.

Klar ist demnach nur: Der Bau so einer Wildbrücke über die Autobahn, die auch Grünbrücke genannt wird, ist nicht preiswert. Es seien Kosten ab fünf Millionen Euro zu erwarten, teilte die Sprecherin mit.

Die Arbeiten könnten 2024 oder 2025 beginnen

Indes hat die Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann (Linke) aus Tornow bei Kyritz von der Autobahngesellschaft erfahren, dass versucht werden soll, dass die Planungen für die Autobahnbrücke über die A 24 im dritten Quartal dieses Jahres beginnen.

Demnach könnten nach einem mehrjährigem Planungs- und Baugenehmigungsprozess die Arbeiten an der Wildbrücke vermutlich im Jahr 2024 oder 2025 beginnen. In einem Schreiben an den Landrat in Neuruppin hatte die Autobahngesellschaft Ende vergangenen Jahres versichert, dass „die ökologische Durchlässigkeit des Autobahnnetzes verbessert“ werden solle.

Die Autobahn A 24 zerschneidet auf einer Länge von mehr als 200 Kilometern zwischen Gudow in Schleswig-Holstein und dem Dreieck Havelland in Brandenburg ganz Norddeutschland – ohne dass es dort eine Chance für einen gefahrlosen Wildwechsel gibt.

Ein wichtiger Wildzugkorridor

Vielmehr werden entlang der Autobahn immer mehr Wildschutzzäune oder spezielle Leitplanken gebaut. Das verringert zwar die Gefahr von Wildunfällen, doch für die Tiere ist es dadurch nahezu unmöglich die Autobahn zu passieren.

Landrat Reinhardt will deshalb, dass bei der Planung der Wildbrücke, die wohl bei Rossow errichtet werden soll, endlich Fortschritte erzielt werden. „Wir brauchen die Wildbrücke über die A 24, auch weil es sich hier nachgewiesenermaßen um eine der wichtigsten europäischen Biotopverbundachsen und Wildzugkorridore für viele Tierarten handelt.“

Von Andreas Vogel