Nach dem Corona-Verdacht in Neustadt fordert der Landrat, größere Veranstaltungen zu meiden. Doch mit Absagen tun sich die Veranstalter schwer. Unterdessen nimmt die Zahl der Verdachtsfälle in ganz Deutschland zu. Seit Mittwoch darf auch ein Labor in Neuruppin Proben untersuchen. Die Mitarbeiter kommen kaum hinterher.