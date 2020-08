Landrat in Ostprignitz-Ruppin will einen dritten Dezernenten

Neuruppin

Obwohl das Bewerbungsverfahren für einen dritten Dezernenten in der Kreisverwaltung Neuruppin bereits am 29. Mai enden sollte, ist noch unklar, ob die Stelle schon beim Kreistag am 10. September in Kyritz bestätigt wird. „Das Verfahren läuft noch“, sagte Britta Avantario von der Pressestelle der Kreisverwaltung am Mittwoch.

Offen blieb, wie viele Bewerbungen für den Chefposten eigentlich trotz der Corona-Krise in Neuruppin eingegangen sind. Die Ausschreibung hatte unter Abgeordneten für einige Verwirrung gesorgt – weil Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) vorher kaum über diese Pläne informiert hatte.

Von Andreas Vogel