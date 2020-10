Kyritz/Neuruppin

Eine herbe Schlappe hat Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) bei der Sondersitzung des Kreistages am Dienstagabend in Kyritz hinnehmen müssen. Denn für seine Vorlage, die Struktur der Pro-Klinik-Holding in Neuruppin zu ändern, gab es keine Mehrheit. Bei der Abstimmung kurz vor Mitternacht stimmten nach MAZ-Informationen zwar 20 Abgeordnete für den Vorstoß von Reinhardt, der alleiniger Gesellschaftsvertreter des Kreises in der Klinik-Holding ist – jedoch waren auch 20 Abgeordnete dagegen. Damit ist die Vorlage nicht angenommen.

„Im Moment ändert sich nichts bei der Holding“, sagte am Mittwoch Britta Avantario, die Referentin des Landrates.

Anzeige

CDU : Schlechter Zeitpunkt für eine Änderung

„Es ist das Ergebnis, das wir uns erhofft haben“, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke. Zwar sei es nachvollziehbar, die Holding-Struktur ändern zu wollen. Schließlich wurde diese zu einer Zeit geschaffen, als unter dem Dach der Holding die Krankenhäuser von Prignitz, Ruppiner Land und Oberhavel, deshalb Pro-Klinik-Holding, unter einem Dach zusammenarbeiten sollten. Das hat aber nie geklappt. Seitdem ist die Holding das Netzwerk für das Neuruppiner Krankenhaus und seine Tochtergesellschaften.

Aber wegen der Corona-Pandemie und des im vergangenen Jahr eingeleiteten Sanierungsprozesses bei den Ruppiner Kliniken sei derzeit ein äußerst schlechter Zeitpunkt für Änderungen an der Holding-Struktur, so Steineke.

Zu Beginn der Sondersitzung hatte sich der Landrat noch durchsetzen können. Da wurde der Antrag von BVB-Freie Wähler abgelehnt, dass über die von Reinhardt gewünschten Änderungen bei der Klinik-Holding im öffentlichen Teil des Kreistages debattiert und abgestimmt wird.

Von Andreas Vogel