Neuruppin

Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) und die Chefin des Kreis- und Finanzausschusses, die Wittstockerin Ina Muhß, haben am Dienstag die Entscheidung verteidigt, dass das Gremium am Montagabend in Neuruppin unter Ausschluss der Öffentlichkeit getagt hat.

„Das war eine reine Informationsveranstaltung, bei der keine...