Neuruppin

Knapp 50.000 Wahlberechtigte entscheiden, wer am 1. September im Altkreis Neuruppin als Direktkandidat in den Potsdamer Landtag einziehen wird. Neun Kandidaten bewerben sich, so viele waren es noch nie in diesem Wahlkreis. Wir haben den Kandidaten fünf Fragen gestellt und gebeten, dass die Antworten nicht mehr als 750 Zeichen umfassen sollen. Die Antwort auf die erste Frage – Sollte die Windkraft auch in unserer Region ausgebaut werden oder welche Alternativen sehen Sie? – gibt es heute, in den nächsten Tagen folgen die Antworten auf die anderen Fragen. Dabei geht es beispielsweise um den Busverkehr, den Lehrermangel und die Feuerwehren.

Damit es keine Irritationen gibt, haben wir uns bei der Reihenfolge der Antworten an das Alphabet der Namen der Kandidaten gehalten.

Von Andreas Vogel