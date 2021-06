Landwirt aus Vielitz will auf Legehennen statt auf Milchvieh setzen

Seebeck

In Vielitz sollen künftig in einem umgebauten Stall aus DDR-Zeiten knapp 15.000 Legehühner frische Eier für die Region liefern. Die Tiere werden eine Legezeit von zwölf Monaten haben, bevor eine sechsmonatige Pause folgt und danach die Hennen nochmals etwa fünf Monate Eier legen, erklärte am Donnerstag Gerhard Holt-Grieb seinen Plan den Gemeindevertretern von Vielitzsee, die in Seebeck tagten. Nach zwei Jahren könnten die Vögel als Suppenhühner vermarktet und neue Hennen angeschafft werden, so Grieb.

Der Landwirt unterhält seit 2005 einen Betrieb mit rund 600 Milchkühen in Vielitz. Doch das rechne sich nicht mehr, weil es für einen Liter Milch gerade mal 20 Cent gebe, sagte Grieb. Deshalb will er nun auf eine Anlage für Legehennen setzen.

Die Luken sollen sich zeitschaltgesteuert öffnen

„Die Selbstversorgung mit Eiern in Deutschland beträgt etwa 70 Prozent“, sagte Grieb. Er will in dem Stall eine zweistöckige Voliere für die Vögel bauen. Zudem hätten die Tiere eine sechs Hektar große Wiese, auf der sie täglich von 9 Uhr bis zur Dämmerung picken könnten.

Die Luken in der Anlage sollen sich täglich zeitschaltgesteuert öffnen. Eine Belastung durch Lärm, den die Vögel verursachen, wird es laut dem Landwirt nicht geben. Die Hennen seien lediglich in unmittelbarer Nähe der Anlage, etwa im Zehn-Meter-Bereich, zu hören. Grieb sprach von einer tierschutzgerechten, aber herkömmlichen Haltung. Von Vorteil sei, dass sich durch die Freilandhaltung der Gülleabfluss im Vergleich zu den 600 Milchkühen deutlich verringere. Einen Güllebehälter für die Vögel sowie eine befestigte Fläche von 1500 Quadratmetern wird es demnach ebenfalls geben.

Projekt befindet sich noch im Genehmigungsverfahren

„Es ist bedauerlich, dass die Milchproduktion aufgegeben wird“, sagte Bürgermeister Dieter Fischer. Allerdings würden Hühnereier ebenfalls gebraucht. Die Gemeindevertreter stimmten im nichtöffentlichen Teil für das Projekt. Es ist aber noch unklar, wie schnell das Vorhaben umgesetzt werden kann, da es sich noch im Genehmigungsverfahren befindet.

Das Halten von Legehennen hat immer wieder zu Diskussionen geführt – weil einige Halter den Vögeln die Schnäbel gekürzt haben. Das galt lange als vorbeugende Maßnahme gegen Kannibalismus bei Hühnervögeln, die in großer Anzahl gehalten wurden.

Das Schnäbelkürzen, meist durch einen Laser oder einen Infrarotstrahl, sollte diesen Kannibalismus verhindern. Inzwischen wird das Schnäbelkürzen in Deutschland kaum noch praktiziert – weil diese Praxis als schmerzhafter Eingriff für die Tiere gilt.

