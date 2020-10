Landwirte aus Ostprignitz-Ruppin fordern Abschuss von Wölfen

Wulkow

Vor einiger Zeit kalbten Sven Deters Mutterkühe noch auf der Weide. Inzwischen bringt der Wulkower Landwirt Kühe und Kälber erst auf die Koppel, wenn die Kälber mindestens 14 Tage alt sind. Zu groß ist die Angst, dass ein Wolf eines der Tiere reißt. „Man lebt in ständiger Angst um die Herde.“

Noch ist auf Deters Koppeln nichts passiert. Doch der Chef des Kreisbauernbandes weiß um die gerissenen Rinder auf den Koppeln in der Region – im März in Schönberg, im März in Zühlen, im April wieder in Schönberg. Und im Juni im Neukammer Luch.

Anzeige

Auf einer Koppel in Karwe soll der Wolf im Juli, im August und im September zugeschlagen haben, so erzählen es sich die Landwirte. Nur eine Frage der Zeit, so befürchtet Deter, bis der Wolf auch zu ihm kommt.

Sven Deter ist Landwirt in Wulkow. Quelle: Reyk Grunow

Wie andere Landwirte auch fordert er Maßnahmen gegen den Wolf – gezielte Tötungen und Vergrämung. „Es gibt Gebiete, da hat der Wolf nichts zu suchen“, sagt Deter. In der Nähe von Dörfern oder Koppeln etwa.

Der Alt Ruppiner Tierarzt Lutz Borchardt beobachtet einen „sprunghaften Anstieg“ von Wolfsrissen. In den vergangenen Monaten hat er mehrmals Tiere einschläfern müssen, die einen Wolfsriss schwer verletzt überlebt hatten. „Es kann nicht mein Beruf sein, ein schwer verletztes Tier zu töten.“

2020 wurden bereits elf Kälber in Ostprignitz-Ruppin gerissen – so die Statistik des Landesumweltamtes. Quelle: privat

Auch Borchardt wünscht sich gezielte Maßnahmen gegen den Wolf. Auch weil er weiß, dass ein Wolfsangriff Folgen für die ganze Herde hat. Nach einem Angriff kann die Herde so verstört sein, dass der Landwirt sie nicht mehr von einer Weide auf die andere treiben kann – Borchardt ist deshalb schon um Hilfe gebeten worden. Im schlimmsten Fall bricht eine panische Herde aus und verursacht einen Unfall.

In diesem Jahr sind der Riss-Hotline in Ostprignitz-Ruppin bis zum 5. Oktober 21 Fälle gemeldet worden, in denen ein Wolf nachgewiesen oder zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte – 2017 gab es nur fünf Fälle. 59 Schafe wurden in diesem Jahr getötet und zehn weitere verletzt. Die Rissstatistik des Landesumweltamtes listet zudem elf Kälber und eine Ziege auf.

Tierarzt: Hohe Dunkelziffer an Fällen

Borchardt geht davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer von Fällen gibt – schließlich melden nicht alle Tierhalter einen möglichen Wolfsriss. „Es muss etwas geschehen“, sagt Michael Grüber, Landwirt im Nebenerwerb in Teschendorf ( Oberhavel). Inzwischen würden Wölfe überall auch in Dorfnähe gesichtet.

Robert Franck, Wolfsbeauftragter des Landkreises, ist von den steigenden Wolfsrissen nicht überrascht – mehr Wölfe, mehr Risse, so seine Rechnung. Vier Wolfsrudel sind in Ostprignitz-Ruppin derzeit nachgewiesen – in der Kyritz-Ruppiner Heide, in der Wittstocker Heide, bei Fristow und in der Rüthnicker Heide. 2019 wurde auch bei Storbeck ein Wolfspaar gesichtet, das offenbar in diesem Sommer Welpen aufzog. Zwischen Fürstenberg und Rheinsberg wurden ebenfalls Wölfe gesichtet.

Robert Franck beobachtet die Wolfsvorkommen in Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Andreas Vogel

Wie viele Wölfe tatsächlich durch die Wälder von Ostprignitz-Ruppin streifen ist, ist unklar. „Niemand kann Wölfe zählen“, sagt Franck, der das Landesumweltamt mit Daten beliefert. Allerdings geht Franck davon aus, dass Ostprignitz-Ruppin inzwischen nahezu flächendeckend mit Wölfen besiedelt ist. „ Ostprignitz-Ruppin hat Platz für fünf bis sechs Wolfsrudel“, sagt er. Spätestens in zwei Jahren sei auch das letzte mögliche Revier besetzt.

Wölfe sind nach EU-Recht streng geschützt – und dürfen nur in seltenen Ausnahmefällen geschossen werden. Eine Aufhebung oder Minderung dieses Status ist nur möglich, wenn etwa der Erhaltungszustand der Art als gut eingeschätzt wird. „Die Entscheidung darüber obliegt weder der Landesregierung noch der Fachbehörde“, teilt der Sprecher des Landesumweltamtes Thomas Frey mit. „Sondern der EU.“

Mehr Rudel als in Skandinavien

Für Franck ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Wolf wieder gejagt werden kann. „In Brandenburg leben mehr Wolfsrudel als in Skandinavien“, sagt er. Würden die Schäden an Nutztieren zu hoch werden, würde es automatisch dazu kommen, dass der Wolf wieder gejagt werden kann. „Das ist letztlich eine politische Entscheidung.“

Das Landesamt für Umwelt bietet Beratungen für Tierhalter an. Zugleich können Tierhalter Förderungen für Zäune und Herdenhunde bekommen. Das Landesamt für Umwelt verweist darauf, dass bei den 21 bisher dokumentierten Rissen die Mindeststandards für den Schutz zumeist missachtet wurden. „In über 85 Prozent der Fälle lag kein ausreichender Schutz der Weidetiere vor“, so Frey.

Angela Zimmermann verlor auf einer Koppel in Zippelsförde Schafe. Dabei hat sie ihre Koppel nach hohen Standards gesichert. Quelle: Henry Mundt

Auch Franck berät Tierhalter zum Schutz ihrer Tiere. „Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht“, sagt er. Gleichwohl könnten Tierhalter einiges unternehmen, um Schafe, Rinder und Pferde vor Wolfsattacken zu schützen. Allerdings ist auch der Experte mitunter ratlos. Im Juni hatten vermutlich Wölfe zwölf Moorschnucken auf einer Koppel in Zippelsförde gerissen – trotz 8000-Volt-Zaun.

Tierarzt Borchardt geht davon aus, dass sich große Flächen wie im Neukammer Luch kaum wolfssicher einzäunen lassen. Landwirt Sven Deter sieht das ähnlich. Den Rinderzüchter aus Wulkow ärgert auch, dass das Land zwar Entschädigungen für gerissene Tiere und Förderungen für Zäune zahlt. Auf anderen Kosten bleiben die Landwirte jedoch sitzen – gestiegenen Versicherungsprämien für Herden.

Im Pferdedorf Wulkow haben längst auch die Pferdezüchter Angst um ihre Tiere. „Die Stuten grasen nur noch in Ortsnähe“, sagt Rudolf Schmidt. „Man hat doch elf Monate auf ein Fohlen gewartet.“

Von Frauke Herweg