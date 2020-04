Landwirte in Prignitz und Ruppin werden nicht nur durch Corona gefordert

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hält in der Coronakrise an seinem Alleingang fest. Man habe am Donnerstag Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gegen die Niederlage vor dem Verwaltungsgericht eingelegt, sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) und verwies darauf, dass es in Ostprignitz-Ruppin gut 4000 Zweitwohnsitze gibt.