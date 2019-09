Neuruppin

Wer hätte das gedacht? Die Volkshochschulen gibt es bereits seit 100 Jahren. Am Freitag wurde dieser Geburtstag mit einer bundesweiten Aktion „Lange Nacht der Volkshochschulen gefeiert“ – von den insgesamt 900 Volkshochschulen in Deutschland beteiligten sich ganze 400 an der Aktion – auch die Kreisvolkshoc...