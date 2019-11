Lebenselixier oder Störfaktor? Anwalt riskiert erneut Klage wegen Straßengrün

Rheinsberg

Unkraut? Die ordnungsbehördliche Bezeichnung geht Hans-Georg Rieger gänzlich gegen den Strich. Für ihn und seine Frau ist das Grün vor ihrem Rheinsberger Haus ein bedeutendes Biotop. Wichtig fürs Klima. Entscheidend für Insekten. Und somit auch für den Menschen.

Rieger kritisiert das Plattmachen von Lebensräumen an anderen Orten der Stadt. Den unbedingten Ordnungswillen vieler, der nicht einmal vor Grasbüscheln in den Gehwegritzen haltmacht. Ja, diese sogar mit Chemiekeulen bekämpfe.

Kampf gegen Insektensterben

„Jetzt schon sind zwei Drittel der Insekten nicht mehr da“, sagt der umweltbewusste Stadtverordnete der Fraktion BVB/Freie Wähler. Er spielt damit auf das massenhafte Sterben von Schmetterling und Co. an. Vor dem Fachwerkgebäude seiner Familie aber, „da schwärmt und summt es richtig.“

Denn entlang des Bürgersteigs pressen sich bei den Riegers Beifuß, Wiesenflockenblumen und andere Pflanzenarten zwischen den Steinen hervor. Sogar ein Mirabellenbaum wächst dort direkt aus dem Boden – aus einem Kern hochgezüchtet.

Die Familie will, dass es so bleibt. „Wir führen eine geistigen Kampf für das gesamte Gemeinwesen.“ Dafür nimmt der Rechtsanwalt nun sogar eine Klage in Kauf. Erneut.

Gericht gab der Stadt recht

Denn vor etwa zwölf Jahren hat die Stadt schon einmal geklagt, weil er das wild wachsende Grün nicht beseitigen wollte. Einen Verstoß gegen die Stadtordnung wollte Rheinsberg nicht dulden. Das Gericht gab der Stadt recht.

„Danach hatten wir jahrelang Ruhe.“ Erst in diesem Jahr wurden die Riegers an ihre Pflichten laut Straßenreinigungssatzung erinnert. Die Stadt verhängte nun sogar ein Verwarngeld: 35 Euro. Hans-Georg Rieger will das nicht zahlen.

Sauberhalten ja, aber nicht alles vernichten

Denn das Sauberhalten des Bürgersteigs sei das eine. Darum kümmere er sich auch. Jegliche aus seiner Sicht ökologisch bedeutsame Masse zu entfernen, sei aber etwas ganz anderes. Das sieht er als „Perversion“ an.

Rieger hat jetzt einen Widerspruch eingelegt. „Die Stadt muss jetzt handeln“, sagt er.

Das ist etwas pikant. Denn der Bürgermeister, der seit 2018 an der Stadtspitze steht, ist ein guter Bekannter Riegers.

Keine Vorteile trotz enger Bande

„Wir haben viele gemeinsame Kämpfe ausgetragen“, sagt Rieger über seine Beziehung zu Frank-Rudi Schwochow, der ebenfalls BVB/Freien Wählern angehört. „Aber wir sind immer noch per Sie.“ Er wäre enttäuscht, wenn Schwochow einen Vorteil aus der Quasi-Freundschaft machen würde, sagt Rieger.

Wie eng die Bande sind, entlarvt vielleicht noch besser die von Schwochow in der Stadtverordnetenversammlung in Richtung Riegers gestellte Frage zu dem Thema: „Wenn wir uns dann vor Gericht wegen Klimaschutz sehen, fahren wir dann gemeinsam hin?“ Aus dem Satz geht aber auch eindeutig hervor, dass der Verwaltungschef das wild wachsende Grün in der Seestraße, die im Zentrum Rheinsbergs liegt, nicht dulden will.

Ein Plädoyer für die Optik

Auf MAZ-Nachfrage sagt der Bürgermeister, er befürchte, dass die Pflanzen die Gehwege kaputtmachen. Sein Ordnungsamtsleiter sieht den Wildwuchs auch als Störfaktor für die Optik. „In einem touristischen geprägten Ort wie Rheinsberg muss es entsprechend aussehen“, findet Daniel Hauke.

Die Stadt unterstütze Vorstöße für die Umwelt – allerdings nur bedingt. „Das muss optisch getragen werden“, sagt der Amtsleiter. „Es geht darum, „ein gesundes Maß zu finden, damit es nicht ungepflegt aussieht, dem Natur-Gedanken aber entspricht.“ Die Verwaltung macht keinen Hehl daraus, dass das aus ihrer Sicht in der Seestraße nicht der Fall ist.

Ist Unkraut noch Unkraut?

Aber auch, dass sie selbst zuweilen Probleme hat, städtische Grundstücke immer picobello aussehen zu lassen. Probleme bei der Personalbesetzung des Bauhofs seien der Grund in diesem Jahr dafür gewesen. Dabei sollte die Stadt als Vorbild agieren, sagt Schwochow selbstkritisch.

Vielleicht gibt es aber noch ein Umdenken vor der Klage. Das deutete sich zumindest in der aktuellen Stadtverordnetenversammlung zart an. Als Rieger dort anregte, das Wort „Unkraut“ in der entsprechenden Satzung neu zu definieren, lachten zwar die meisten seiner Kollegen. Der Linken-Fraktionschef aber schlug sich auf seine Seite.

Das wildwachsende Grün werde immer mehr als wichtiges Element der Umwelt wiederentdeckt, so Freke Over. Dem könnte auch Rheinsberg Rechnung tragen: „Das Wort Unkräuter gibt es in der Biologie gar nicht mehr. Die heißen jetzt Beikräuter.“

