Viele Restaurants, Imbisse und Lebensmittelbetriebe könnten bald seltener auf Verstöße gegen Hygieneregeln oder die Kennzeichnung ihrer Lebensmittel kontrolliert werden. Der Bund arbeitet an einer Verordnung, um die Kontrollen der Lebensmittelüberwachungsämter neu regeln. Demnach sollen sogenannte Problembetriebe künftig häufiger überprüft werden. Im Gegenzug sollen die Behörden ihre Kontrollen der normalen Unternehmen zurückfahren.

Das Bundeskabinett hat die Verordnung aus dem Haus von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) bereits abgesegnet. Wann sie in Kraft treten kann, hängt von der Zustimmung des Bundesrates ab.

Verbraucherschützer wollen noch mehr Kontrollen

Verbraucherschützer fordern schon lange, die Kontrollen der Lebensmittelüberwachung deutlich auszubauen. Immer wieder war in den vergangenen Jahren von Skandalen zu hören: Dioxin in Eiern, Listerien in Käse oder aber Pferdefleisch in Konserven, die eigentlich etwas ganz anders enthalten sollen. Mehr Kontrolleure müssten her, fordert die Verbraucherzentrale.

Simone Heiland leitet das Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft in Neuruppin. Quelle: Andreas Vogel

Dem kann sich Simone Heiland, die Chefin des Amtes für Verbraucherschutz und Landwirtschaft bei der Kreisverwaltung in Neuruppin, nur anschließen. Auch sie hätte gerne mehr Mitarbeiter für die Lebensmittelkontrollen. Stellen hat sie genügend bewilligt bekommen, sagt sie. Nur ist es kaum möglich, alle zu besetzen: „Man findet einfach keine Lebensmittelkontrolleure.“

Die Behörde aus Neuruppin ist für sämtliche Lebensmittelkontrollen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zuständig. Welche Betriebe wie oft überprüft werden, ist genau geregelt. „Wir richten uns da nach den gesetzlichen Vorschriften“, sagt Simone Heiland.

Auch Restaurants können Risikobetriebe sein

Sechs Mitarbeiter kümmern sich in Ostprignitz-Ruppin um sämtliche Kontrollen. Auf ihrer Liste stehen rund 2500 Betriebe, die regelmäßig überprüft werden. „Regelmäßig“ kann dabei viel bedeuten. Das reicht etwa von einer Kontrolle alle Vierteljahre bis zu einer Kontrolle alle anderthalb Jahre. Stellen die Prüfer einen Verstoß fest, kommen sie schon bald wieder. Diese Nachkontrollen kommen auf das normale Pensum noch oben darauf.

Die Kontrollen sind komplex. Dabei geht es nicht nur um Hygiene, sondern zum Beispiel auch um die korrekte Kennzeichnung von Zutaten in Lebensmitteln. Quelle: Henry Mundt

Welcher Betrieb wie oft überprüft wird, hängt grundsätzlich davon ab, wie groß die Amtsmitarbeiter das Risiko einschätzen, das von dem Unternehmen ausgeht. Pauschale Regeln gibt es dafür nicht. „Sicherlich ist das Risiko in einer Fleischerei tendenziell größer als bei einem Bäcker“, sagt Simone Heiland.

Wo frisches Fleisch verarbeitet wird, könnten sich Keime grundsätzlich eben schneller ausbreiten, wenn die Mitarbeiter nicht penibel auf Sauberkeit achten. „Aber auch eine Gaststätte kann für uns ein Risikobetrieb sein.“

Mehr als 400 Betriebe pro Kontrolleur

Sechs Mitarbeiter für 2500 Unternehmen: Im Durchschnitt ist damit jeder für 417 Betriebe zuständig. Zum Vergleich: Der Landkreis Oberhavel beschäftigt nach eigenen Angaben zurzeit 20 Kontrolleure für etwa 3000 Betriebe, das sind etwa 150 Betriebe pro Mitarbeiter.

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hatte im vergangenen Jahr Alarm geschlagen: In fast allen Kreisen in Brandenburg kontrollieren die Ämter viel weniger als sie eigentlich sollten. In der Statistik von Foodwatch lag Ostprignitz-Ruppin abgeschlagen am Ende. Das Amt in Neuruppin schaffte demnach nicht einmal ein Viertel der vorgeschriebenen Kontrollen, nur rund 23 Prozent.

Kreissprecher Alexander von Uleniecki konnte diese Zahl zwar nicht nachvollziehen – er kam immerhin auf 45 Prozent der vorgesehenen Überprüfungen. Dass das alles andere als befriedigend ist, räumte aber auch er ein.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin sucht noch mehr Kontrolleure

In Corona-Zeiten hat das Amt seine Kontrollen nicht eingestellt. Aber natürlich macht es wenig Sinn, ein Restaurant zu kontrollieren, wenn das wegen der Pandemievorschriften ohnehin geschlossen bleiben muss. Die Kontrolleure haben sich bemüht, mit Augenmaß vorzugehen. Wenn Betriebe und deren Mitarbeiter wegen neuer Auflagen ohnehin schon belastet sind, will das Amt für Verbraucherschutz nicht noch mehr Stress schaffen als unbedingt nötig.

Konkrete Zahlen, wie viele Kontrollen die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin im Jahr in Fleischereien in Lebensmittelgeschäften, Imbissbuden, an Käsetheken oder in Restaurants macht, will Amtsleiterin Simone Heiland nicht nennen. Sie schickt neben den eigentlichen Lebensmittelkontrollen aber auch die Tierärzte los, die in ihrem Amt beschäftigt sind, um die Quote zu verbessern. „Aber die haben eigentlich andere Aufgaben“, sagt sie. Zwangsläufig bleibt Arbeit liegen.

Das Amt für Verbraucherschutz in Neuruppin bildet selbst Nachwuchskräfte aus. „Natürlich mit dem Ziel, sie danach auch zu übernehmen“, sagt Simone Heiland. Ein Anstellung ist für die Azubis nach dem Abschluss nahezu sicher. Gleichzeitig laufen permanent Stellenausschreibungen. Gesucht werden ausgebildet Lebensmittelkontrolleure, Einstellung sofort.

Von Reyk Grunow