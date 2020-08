Leerstand in Ostprignitz-Ruppin und Prignitz steigt – nur in Neuruppin wird gebaut

Neuruppin

Der Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen schlägt Alarm: Zwar wird im Speckgürtel um Berlin mehr gebaut, dafür steigt der Leerstand in den entfernteren Regionen deutlich an. Wie sieht es in Neuruppin aus, wie in Wittstock oder Perleberg?

Kyritz

„Wir teilen die Einschätzung des Verbandes“, sagt Gabriele Schuster als Geschäftsführerin der kommunalen Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft. Schließlich lägen dem auch Zahlen aus ihrem Unternehmen zugrunde. „Der Leerstand ist ein Problem und wir beschäftigen uns seit Jahren damit.“

Aktuell gehe der Trend dabei leider wieder nach oben. Im Dezember 2019 verzeichnete die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft eine Leerstandsquote von 9,91 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es nur 6,76 Prozent.

Noch bis vor etwa zwei Jahren stand an dieser Stelle in der Kyritzer Straße der Jugend ein Wohnblock mit 40 Wohnungen. Die Wohnungsbaugesellschaft ließ ihn angesichts zunehmenden Leerstands abreißen. Quelle: Alexander Beckmann

Gewisse Schwankungen seien durchaus normal, sagt Gabriele Schuster. So habe es 2015 deutlich besser ausgesehen, als der Landkreis viele Wohnungen für Flüchtlinge anmietete. Doch das ist längst Geschichte. „Hätten wir keinen Rückbau gemacht, sähe es ganz schön dunkel aus.“

Zuletzt hatte die Wohnungsbaugesellschaft im Jahr 2018 insgesamt 40 Wohnungen in der Kyritzer Straße der Jugend abreißen lassen. Gabriele Schuster ist sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „ Leerstand tut keinem gut.“ Auch für die Zukunft will sie entsprechende Schritte nicht ausschließen.

Die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft verfügt in Kyritz und Neustadt über rund 1400 eigene Wohnungen sowie über Gewerbeflächen und Garagen. Quelle: Alexander Beckmann

Die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft verfügt aktuell über knapp 1400 eigene Wohnungen, sowie Gewerbeflächen und Garagen in Kyritz und Neustadt.

Wittstock

Die Wittstocker Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) hat 1151 Wohnungen in ihrem Bestand. Dazu zählen auch die Plattenbausiedlungen im Bohnekamp und am Waldrand. Von 2003 bis 2010 trennte sich die WBG von 214 der insgesamt 768 Wohnungen in der Bohnekamp­siedlung. Hinzu kamen 80 von 550 Wohnungen in der Zeit von 2012 bis 2013 in der Waldrandsiedlung. Dabei handelte es sich um Komplettabriss.

Auch in Zukunft kommt die WBG nicht um den Rückbau von Wohnungen herum. Denn das Wittstocker Stadtumbaukonzept 2030 besagt, dass in den kommenden zehn Jahren die Kernstadt einen Leerstand von 500 Wohnungen verzeichnen wird. Davon liegen 200 bis 250 Wohnungen im Eigentum der WBG. „Wir kommen nicht daran vorbei und müssen uns dem stellen“, so André Linke vom Vorstand der WBG.

In der Käthe-Kollwitz-Straße in Wittstock verschwinden seit Anfang Juni 28 Wohnungen im Teilrückbau . Dabei werden ein bis zwei Etagen pro Hausaufgang abegtragen. Quelle: Christamaria Ruch

2015 stellte die Genossenschaft erstmals die Weichen für einen Teilrückbau von 28 Wohnungen im Bohnekamp. Seit Anfang Juni werden dort ein bis zwei Etagen in diesen Plattenbauten zurückgebaut. „Bis zum zweiten Obergeschoss haben wir kaum Leerstand, in den beiden Etagen darüber hat sich der Leerstand schrittweise entwickelt“, sagt Linke. Auch in Zukunft „werden wir uns aus der Höhe zurückziehen, denn der Teilabriss ist für uns das Mittel der Wahl“, so Linke.

Perleberg

Dass Leerstand in der Prignitz wieder 2017 ein größeres Thema geworden ist, hat mit der dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen zu tun. Der dafür vorgehaltene Bestand an Wohnungen wurde auf ein Drittel reduziert, wie Ronald Otto, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft Perleberg-Karstädt, weiß.

Ein weiterer Grund für Leerstand laut Otto: „Bestimmte Wohnungen sind nicht mehr nachgefragt und zeitgemäß, vor allem in typischen Plattenbauten.“

In diesem Jahr wurde in Perleberg bereits ein Wohnblock abgerissen. Das soll aber nicht die Regel werden: „Es geht auch darum, diese Blöcke zu qualifizieren und so attraktiver zu machen.“ Etwa, indem man den Wohnungen einen neuen Zuschnitt verpasst. Die GWG hat ihrem Bestand derzeit 1550 Wohnungen.

Pritzwalk

In Pritzwalk sind 2019 und 2020 zwei Wohnblöcke in der Schillerstraße mit 100 Wohneinheiten abgerissen worden, in denen zuletzt viele Flüchtlinge zeitweise gelebt haben. Ziel der Stadt ist es, durch gezielten Rückbau dauerhaften Leerstand zu vermindern und damit auch auf die absehbare demografische Entwicklung zu reagieren, dafür aber in Innenstadtnähe oder in neu ausgewiesenen Wohngebieten für neuen attraktiven Wohnraum zu sorgen.

Nur ein Schuttberg ist noch übrig von dem alten Wohnblock in der Schillerstraße 34 bis 38. Quelle: Halldor Lugowski/Stadt Pritzwalk

Sollte sich die demografische Entwicklung so bewahrheiten, wie sie prognostiziert ist, könnten 2030 in Pritz­walk zwischen 500 und 1000 Wohnungen zusätzlich leer stehen.

Wittenberge

Bei der Stadt Wittenberge legt man Wert darauf, dass in der Leerstands-Statistik zwischen bewirtschafteten und nicht bewirtschafteten Gebäuden unterschieden wird. Dann sieht die Leerstandsquote gleich ganz anders aus, wie Martin Ferch, Pressesprecher der Stadt, erklärt.

Seinen Angaben zufolge gibt es in der Elbestadt 3900 Wohngebäude mit etwa 12 000 Wohnungen. 2070 davon stehen leer, was die Leerstandsquote von 18 Prozent ausmacht. 140 der Gebäude mit etwa 640 Wohnungen sind nicht saniert, zieht man diese Zahl ab, ergibt sich eine Leerstandsquote für die Gesamtstadt von etwa zwölf Prozent.

Neuruppin

Wohnungsleerstand ist in Neuruppin kein akutes Problem. Immer wenn in den vergangenen Jahren die Rede davon war, dass es auf dem platten Land in Brandenburg zu viele Wohnungen gibt und große Vermieter an Abriss von Plattenbauten denken, bliebt Robert Liefke, der Chef der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft, entspannt.

Wohnungen der NWG in Neuruppin. Quelle: Reyk Grunow

Allein die drei Plattenbaugebiete aus DDR-Zeiten, die Wohnkomplexe I bis III, haben rund 4400 Wohnungen, etwa ein Viertel der Neuruppiner lebt dort. Die Wohnungen sind beliebt. Und sie werden gebraucht. Der Leerstand beträgt nur um die vier Prozent – im landesweiten Vergleich ist das wenig.

Wohnblöcke der NWG in Neuruppin sind beliebt – es gibt kaum Leerstand. Quelle: Reyk Grunow

In einer Studie zum Wohnungsmarkt in Neuruppin kamen Gutachter 2019 zu dem Schluss, dass die Stadt bis zum Jahr 2035 bis zu 1300 zusätzliche Wohnungen brauchen wird. Die Stadt plant neue Wohngebiete mit mehreren hundert Wohnungen im Seetorviertel und auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes.

In Neuruppin entstehen neue Wohnblöcke. Quelle: Reyk Grunow

Die Wohnungsbaugenossenschaft Karl-Friedrich Schinkel, entwickelt gerade ein Gebiet mit mehreren Dutzend barrierefreien Wohnungen. Auch die NWG investiert allein in diesem Jahr zwölf Millionen Euro, auch in Wohnungen.

Von Alexander Beckmann, Björn Wagener, Bernd Atzenroth und Reyk Grunow