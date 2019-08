Neuruppin - Lehrer, Heizer, Aktivist und Politiker Der Neuruppiner Wolfgang Freese (63) ist Sonderpädagoge und DJ. Seit 1990 sitzt er im Kreistag. Am Sonntag will er für Bündnis 90/Grüne in den Landtag einziehen. „Ich habe eine klare Vorstellung, wie Schule aussehen soll.“

Wolfgang Freese gehört zu den Mitbegründern des JFZ in Neuruppin und hat auch zwei Jahre als Heizer gearbeitet. Am Sonntag will er in den Landtag einziehen. Quelle: Andreas Vogel