Der Untersuchungshäftling, der sich in der Nacht zu Donnerstag in der JVA Wulkow das Leben genommen hatte, hatte kurz davor lange mit seiner Mutter telefoniert. Das erzählt der Leiter des Gefängnisses. Er spricht auch über die Suizidprävention – und ihre Grenzen.

Wenn die Tür der Zelle zum letzten Mal zugeht: In Brandenburger Gefängnissen haben sich in diesem Jahr schon vier Häftlinge umgebracht. Der letzt Fall hat sich in Wulkow in der Nacht zu Donnerstag ereignet. Quelle: dpa