Liebe trotzt der Mauer – die Geschichte einer Neuruppinerin

Neuruppin

Eigentlich hatte die Geschichte fast keine Chance auf ein Happy End. Nicht zu dieser Zeit. Es war Mitte der 80er Jahre, 1984 oder ’85, als Katja Hildebrand mit anderen Jugendlichen aus der Jungen Gemeinde in ihrem Heimatort zu einem Treffen nach Berlin fuhr. Nicht nach Westberlin, sondern in den Ostteil der Stadt, in die Hauptstadt der DDR.

Seit 19 Jahren unterrichtet Katja Hildebrand als Lehrerin am Evangelischen Gymnasium in Neuruppin, vor einem Jahr ist sie in die Fontanestadt gezogen. Damals lebte sie allerdings im tiefsten Westdeutschland. Aus der Bundesrepublik in den Osten zu fahren, das war für die Jugendlichen damals schon ein Abenteuer. Für Katja Hildebrand eines, das sich über viele Jahre hinzog.

Die 16-Jährige verliebte sich im Osten. In einen Jungen, den sie kaum wiedersehen konnte. Die Mauer trennte beide. Und doch gelang es ihnen, ihre Beziehung irgendwie aufrecht zu erhalten. Als die Mauer schließlich fiel, trafen sich die junge Frau aus dem Westen und der Mann aus dem Osten wieder.

Autorin Katja Hildebrand hat die Publikumspremiere des Filmes zu ihrem Roman am Tag der Deutschen Einheit im Kino in Neuruppin erlebt. Quelle: Reyk Grunow

Jetzt kommt die Geschichte der beiden in die Kinos. Der Film „Zwischen uns die Mauer“ erzählt die Geschichte nach. Am Tag der Deutschen Einheit hatte er Premiere.

Katja Hildebrand erlebte im Union-Kino in Neuruppin mit Freunden und Kollegen selbst, wie Regisseur Norbert Lechner ihre Geschichte auf die Leinwand gebracht hat. Wie sich Lea Freund und Tom Bülow als Anna und Philipp ineinander verlieben, wie sie Hand in Hand über trostlose Pflasterstraßen voller Schlaglöcher zwischen heruntergekommenen grauen Häusern laufen, sich necken, sich küssen.

„Der Film unterscheidet sich in einigen Teilen deutlich vom Buch“

Wie Anna bei der Einreise aus Westberlin in den Ostteil der Stadt von DDR-Grenzsoldaten wegen eines nervösen Lächelns scharf zurechtgewiesen wird: „Lachen Sie mich aus?“ Wie die beiden ins Gefängnis kommen, weil sie eingeschlafen sind und so die Stunde verpasst haben, in der Anna wieder zurück in den Westen musste ...

Katja Hildebrand hat die Geschichte ihrer Liebe über die Mauer hinweg zu einem Buch verarbeitet. 2006 ist ihr autobiografischer Roman erschienen. Aufgeschriebenen in Form der Briefe, die sich das Mädchen aus der Bundesrepublik und der Junge aus der DDR über die Jahre geschrieben haben.

In Norbert Lechners Film spielen die Briefe nur eine Nebenrolle. Und auch sonst ist vieles anders. „Der Film unterscheidet sich in einigen Teilen deutlich vom Buch“, räumte Katja Hildebrand ein. Manches sei so gewesen, wie dort gezeigt anders, völlig anders.

Anna fährt bis nach Prag, um Philipp wiederzutreffen. Quelle: Alpenrepublik GmbH/dpa

Wahr ist, dass die junge Frau aus dem Westen, Jahrgang ’68 Mitte der 80er Jahre nach Ostberlin kam. Jahr ist auch, dass sie dort einen jungen Mann kennengelernt hat. Doch der Philipp aus dem Film heißt im wahren Leben Markus. Philipp will mit der FDJ nichts zu tun haben. Markus dagegen war gleichzeitig Mitglied der Jungen Gemeinde und in der FDJ.

Im Film lässt Norbert Lechner die Jugendlichen aus der bundesdeutschen Provinz an einem Lebensmittelladen in der DDR vorbeigehen, in dessen Schaufenster nicht viel mehr als eine Flasche Bier und eine vergammelte Möhre und Kohlrübe zu sehen sind. War das wirklich so?

„ Norbert Lechner hat die Geschichte schon stark verändert“, sagt Katja Hildebrand. Am Donnerstag hat die Neuruppinerin den Film zum zweiten Mal gesehen. Nach der ersten internen Vorführung vor einigen Wochen war sie sich nicht ganz sicher, was sie davon halten sollte. „Ich habe mich gefragt, ob ich mich mehr hätte einbringen sollen“, sagt sie. Dann wäre die eine oder anders Szene vielleicht anders ausgefallen.

War es so in der DDR ?

Ein so trostloses Lebensmittelgeschäft wie im Film, habe sie so nicht erlebt, sagt Katja Hildebrand. Norbert Lechner hat etliche Situationen zugespitzt.

Manche Kritiker werfen ihm dann auch vor, zu holzschnittartig gearbeitet zu haben: den bösen, düsteren Osten mit Lächelverbot auf der einen Seite, den hellen, freundlichen, lebenslustigen Westen auf der anderen. Andere finden die Geschichte eindrucksvoll und realistisch erzählt. Katja Hildebrand war dann am Donnerstagabend auch aufgeregt, wie die Neuruppiner den Film auffassen.

Ihre Liebe können die beiden immer nur tageweise genießen. Um Mitternacht muss Anna zurück nach Westberlin. Quelle: Alpenrepublik GmbH/dpa

Der Saal des Neuruppiner Kinos war nicht ganz voll. Theaterleiter Axel Eggeling war trotzdem froh, dass so viele Besucher gekommen sind. Dass der Streifen überhaupt in Neuruppin laufen wird, war für ihn eine völlige Überraschung. „Noch vor einer Woche wussten wir nichts davon“, sagte er. Viel Zeit für Werbung blieb dann auch nicht. Die Leute, die gekommen waren, hatten davon oft zufällig erfahren, meist durch Mundpropaganda.

Katja Hildebrands Befürchtungen waren umsonst. Ihre Kolleginnen von der Evangelischen Schulen und die anderen Kinobesucher applaudieren, auch wenn manche einzelne Situationen wie im Film selbst ganz anders erlebt hat.

Die wahre Liebesgeschichte zwischen Markus und Katja hatte tatsächlich ein Happy End. Die beiden haben geheiratet und zwei Kinder bekommen. Die beiden Mädchen spielen im Film als Statistinnen mit. Ihre Mutter wusste davon nichts. Katja Hildebrand hat die Namen ihrer Töchter erst im Abspann gelesen. Sie war gerührt.

Der Film „Zwischen uns die Mauer“ läuft täglich ab 18 Uhr im Union-Kino Neuruppin.

Von Reyk Grunow