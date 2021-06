Literarischer Bilderbogen in Ostprignitz-Ruppin mit neuem Design

Neuruppin

Die Handzettel für den 26. Jahrgang der beliebten Lesereihe „Literarischer Bilderbogen“, der am 20. August in der Kreuzkirche in Neustadt (Dosse) startet, haben ein neues Design erhalten. Ein frischer, heller Grünton hat das bisherige satte Grün abgewechselt.

„Wir hoffen auf ein großes Interesse für die 15 Lesungen für Erwachsene und die zwölf Lesungen für Kinder“, sagt Anke Unkenholt, Leiterin der Kreisvolkshochschule und der Kreisbibliothek in Neuruppin. Im vergangenen Jahr hatten corona-bedingt nur gut die Hälfte der geplanten Veranstaltungen stattfinden können. Und da es wegen der Pandemie immer noch Einschränkungen gibt, wird das Gemeinschaftsereignis von Kreismedienzentrum, den Bibliotheken im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sowie dem Förderverein der Bibliotheken derzeit lediglich mit der Hälfte der sonst üblichen Zuschauerzahlen in den verschiedenen Veranstaltungsorten geplant. „Sobald wieder mehr Zuschauer möglich sind, geben wir sofort Bescheid“, so Unkenholt.

Franziska Troegner kommt mit Jaecki Schwarz nach Wusterhausen

Zum Start am 20. August holt der Schauspieler und Autor Steffen Schroeder, den vermutlich viele aus der ZDF-Serie Soko Leipzig kennen, die im November geplante Lesung in Neustadt (Dosse) nach. In „Mein Sommer mit Anja“ geht es um eine besondere erste Liebe in den 1980er Jahren und eine Freundschaft zu dritt.

Nachgeholt wird ebenfalls die Begegnung mit Franziska Troegner. Die Schauspielerin, die seit 1974 in verschiedensten Rollen im Berliner Ensemble und seit 1978 auch in unzähligen Kino-Filmen zu erleben war, wollte Ende November in Wusterhausen eigentlich ihr Buch „Permanent trendresistent“ vorstellen.

Franziska Troegner hat schon mit Jonny Depp zusammen gespielt. Quelle: Silvia von Eigen

Stattdessen kommt Troegner, die 2005 auch in der Hollywood-Produktion „Charlie und die Schokoladenfabrik“ an der Seite von Jonny Depp zu sehen war, am 9. Oktober mit ihrem Kollegen Jaecki Schwarz, der wohl vor allem durch seine Figur des Hauptkommissars Schmücke aus der Krimi-Serie Polizeiruf 110 bekannt ist.

Die zwei werden in der Dossehalle unter dem Titel „Mit der Lammkeule auf dem Weg zum Himmel“ zehn verschieden Rollen spielen, die der englische Autor Roald Dahl geschrieben hat. Dabei geht es um die Frage, ob sich der Mensch die Zuneigung eines geliebten Menschen ewig erhalten will. Dahl hat dazu äußerst originelle Lösungen angeboten.

Lutz Seiler liest am 3. September in Neuruppin

Bei der Benefizveranstaltung zugunsten des Fördervereins öffentliche Bibliotheken in Ostprignitz-Ruppin ist diesmal Lutz Seiler zu erleben. Der Schriftsteller, der 2004 für seinen Debütroman „Kruso“ den Deutschen Buchpreis erhalten hatte, stellt am 3. September in der Sparkasse in Neuruppin sein Werk „Stern 111“ vor, das im vergangenen Jahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde.

Lutz Seiler liest am 3. September in Neuruppin. Quelle: Hendrik Schmidt/DPA

Gleich drei musikalische Lesungen sind diesmal im Programm: Den Anfang macht der Musiker Dirk Zöllner am 22. September in Heiligengrabe, der unter dem Titel „Herzkasper“ philosophische Betrachtungen eines optimistischen Träumers vorstellt.

Musikalische Lesungen zu Elvis und Marlene

Indes geht es am 16. Oktober in Rheinsberg um Elvis Presley. Stefan Schael, der als einer der besten Elvis-Interpreten in Deutschland gilt, wird in der Laurentius-Kirche nicht allein wenig bekannte Anekdoten aus dem Leben des „King of Rock’n’Roll“ präsentieren, sondern auch einige Hits von Elvis.

Schließlich kommt am 17. November Patricia Prawit in die Neuruppiner Stadtbibliothek. Zwei Jahrzehnte verkörperte die Sängerin und Schauspielerin die große Marlene Dietrich in einer Show. In ihrem Lese-Konzert nähert sich Prawit dem unsterblichen Mythos der Dietrich von einer anderen Seite: Sie präsentiert eine Mischung aus Gedichten, Anekdoten, Bildern und Musik – und gibt damit Einblick in kaum bekannte Facetten der Ausnahme-Künstlerin.

Andreas Dresen ist in Kyritz zu erleben

Darüber hinaus können sich Krimi-Freunde auf eine Lesung von Arno Strobel am 2. September in Neuruppin freuen, während der Potsdamer Kult-Regisseur Andreas Dresen („Halbe Treppe“, „Sommer vorm Balkon“, „Gundermann“) am 10. September nach Kyritz kommt.

Filmregisseur Andreas Dresen kommt am 10. September nach Kyritz. Quelle: Marijan Murat/DPA

Bis auf die Benefizveranstaltung kostet der reguläre Eintritt jeweils zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Bei der Benefizlesung beträgt der Preis 18 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Karten gibt es diesmal ausschließlich in den jeweiligen Bibliotheken vor Ort. Die genaue Übersicht über die Lesungen gibt es unter anderem auf der Homepage der Kreisverwaltung und des Medienzentrums Ostprignitz-Ruppin. Die Lesungen beginnen stets 19.30 Uhr, Eintritt ist jeweils ab eine Stunde vorher.

Von Andreas Vogel