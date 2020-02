Ljodahått überraschte im Kornspeicher Neumühle mit vertonter norwegischer Lyrik

Alt Ruppin

Samtiges Dunkel im vollen Kornspeicher. „Ihr seid mutig“, sagt Gastgeber Manfred Neumann den Gästen. „Ihr wisst ja nicht, was euch erwartet.“ Er hätte während der Proben schon einen Vorgeschmack auf außergewöhnliche Klänge erhaschen dürfen.

Magne Håvard Brekke ist der Kopf von Ljodahått. Quelle: Regine Buddeke

Außergewöhnlich ist so einiges an diesem Freitagabend – obwohl: In dieser Lokation ist das nicht ungewöhnlich. Im Dunkeln strebt ein verwegener Haufen Männer gen Bühne, alle in Schwarz, alle tragen Melone. Sie pfeifen eine düstere kleine Melodie, aus den Boxen rauscht Wind, es knackst, es klappert, es jault. Der Wind heult, schaurige Rufe ertönen, es knistert und knackt im Fels, Steine kollern, dumpfes Grollen aus der Erde – es klingt als rüsten sich fauchende Urgestalten zum infernalischen Tanz. „Die Trolle erwachen“, flüstert einer im Saal.

Texte von der Edda bis in die Gegenwart

Eine ruhige sonore Stimme spricht Verse – auf norwegisch. Das klingt mystisch und geheimnisvoll, spirituell und magisch. So magisch wie der Name Ljodahått – die an diesem Abend musizieren. Die Stimme gehört Magne Håvard Brekke, Schauspieler und Kopf der Truppe, die die norwegischen Texte von der Edda bis in die Gegenwart, von Henrik Ibsen, Knut Hamsun und vielen anderen Autoren vertont.

Ljodahått kann man grob mit magische Gesänge oder auch Troll-Songs übersetzen – aber die Musik ist weit mehr als das Grunzen und Grollen eines missgestalteten Brückenwächters – vielmehr ein magischer Mix aus traditionellen nordische Liedformen, die auf unnachahmliche Weise mit Folk, Jazz und Rock’n Roll zu einer neuen Musikform werden.

Viel düsteres Moll erklingt in der Dunkelheit. Quelle: Regine Buddeke

Auf einer schwarzen Leinwand flimmern grafische Bilder: Füße, die Wurzeln schlagen, ein wie von Geisterhand gerudertes Wikingerschiff. Das bringt noch ein optisches Element in die geheimnisvollen Klänge, die zumeist in düsterem Moll perlen – sanft und zart manchmal, aber auch oft überschäumend wild.

Die Instrumente reichen von rockigem Schlagzeug, Gitarre und Bass über klassische Violine, Piano und Cello, es gibt eine Harmonika und seine winzigkleine Schwester, das Concertinum. Rainer Süßmilch, ein Meister auf letzterem, spielt zudem auch eine uralte Trompete oder wahlweise ein urtümliches Horn mit Patina der Jahrhunderte – beides könnte locker aus Manfred Neumanns riesigem Antiquitätenfundus stammen.

Details zu den Dichtern

Der Mix aus allem ist verblüffend. Magne Håvard Brekke mit glühendem Blick, buschigen Brauen, Bartstoppeln und langem weißen Haar unterm Hut hat eine Aura, der man sich kaum entziehen kann. Aber auch die anderen Musiker haben in Bann ziehende Stimmen, mal gesprochen, mal gesungen. Da blitzt immer wieder die Erinnerung an Leonhard Cohen durch.

Gesprochen wird nicht all zu viel, ein paar launige Details zu den Dichtern oder den Texten. Der von dem Stein, den man umdreht und darunter kein Gewürm sondern ein Gesicht aus bröckelnder Erde zu finden, das einem zuwispert, dass man selbst bald von unten aus der Erde schaut. Gruselig – das Publikum lacht überrascht auf. Oder: „Mein Song geht hinaus in den Sturm. Du kannst nur scheitern – es geht nur darum, die Form deines Schiffbruchs zu finden.“

Sieben Musiker

Viel Weisheit steckt in der Poesie. Die sieben Musiker geben sie Lied für Lied preis. Auch wenn man die Texte nicht versteht. „Die erste Lektion war: Träum deinen Traum. Die zweite lernt ihr nächstes Mal“, verspricht einer nach der stürmisch erklatschten Zugabe, bei der noch einmal alle Register gezogen werden.“

Von Regine Buddeke