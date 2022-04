Neuruppin

„Es macht mich einfach nur glücklich, wenn Eltern zu mir sagen, dass sie merken, dass etwas passiert bei ihrem Kind.“ Das sagt die Neuruppiner Logopädin Heike Plagemann. Sie liebt es, Kinder bestmöglich für die Schule vorzubereiten.

In der Coronazeit merkte sie aber, wie schwierig das sein kann. „Deshalb habe ich Idas Welt entwickelt“, sagt Heike Plagemann. Es ist ein Konzept, ein therapeutisches Hausaufgabenprogramm. Mit der Hausaufgaben-Box können sowohl Therapeuten als auch Eltern aktiv und mit viel Spaß in der logopädischen Therapie mitwirken, sagt die Erfinderin.

Logopädin aus Neuruppin fand die Arbeitsblätter lieblos

Sie fand die vorhandenen Hausaufgabenblätter irgendwie lieblos und ohne Anreiz für die Kinder. „Da habe ich mir gedacht, dass man das auf jeden Fall besser machen kann“, sagt Heike Plagemann. Und so wurde Ida geboren, die nach Kinderbildern von Heike Plagemann entstanden ist. Der Comiczeichner Ulrich Nitzsche hat die Figur für sie entworfen.

Die kleine Ida nimmt die Kinder mit auf eine Reise. Es geht zu verschiedenen Lauten und Buchstaben. Unterwegs übt Ida mit ihren Freunden, dem Hasenmädchen Sara, dem Zebra Sebastian, dem Zwerg Zacharias und der Ziege Sophia.

Ida mit den Feenflügeln reist mit den Kindern in eine Buchstabenwelt. Quelle: Sandra Bels

Aktuell gibt es das Programm für die Buchstaben S und K sowie den Laut sch. Enthalten sind ein Aufgabenheft, ein Stempelheft und ein Memory. Mit den Arbeitsblättern im Aufgabenheft werden die Laute geübt und gefestigt. Dazu gibt es feinmotorische Übungen zu lösen, wie Labyrinth- und Suchaufgaben oder Malübungen.

In „Idas Welt“ gibt es Aufkleber für jede gelöste Aufgabe

Für jede erfolgreich abgeschlossene Aufgabe bekommt das Kind als Belohnung einen Pilzaufkleber. Mindestens zehn davon im Stempelheft können dann gegen ein kleines Geschenk getauscht werden. Derzeit aktualisiert Heike Plagemann das Projekt. Dafür nimmt sie selbst an einer Zeichenschule teil.

Neuruppinerin ist von Hause aus Erzieherin

„Mit Kindern zu arbeiten, das ist schon immer mein Traumberuf gewesen“, sagt sie. Als gelernte Kindergärtnerin mit Studium zu DDR-Zeiten nahm sie nach der Wende eine Weiterbildung zur Erzieherin wahr, arbeitete danach im Kinderheim, war aber auch im Hort tätig, und kam dann zur Logopädie. Ihre erste Praxis eröffnete sie damals in Cottbus vor fast zwei Jahrzehnten. „Ich habe sofort gemerkt, dass die Selbstständigkeit gut für mich ist“, sagt sie.

Ein Memory gehört auch zum speziellen Programm von Heike Plagemann namens „Idas Welt“. Quelle: Sandra Bels

Im Januar eröffnete sie ihre Praxis in Neuruppin in der Erich-Mühsam-Straße. Ihren Mann, ein Kyritzer Urgestein, lernte sie noch in Cottbus kennen. Schwiegermutter Anneliese Plagemann unterrichtete Musik und Geschichte am Kyritzer Gymnasium, ist aber nicht mehr im Dienst.

Lesen Sie auch Armut in Brandenburg: Wenn das Geld für den Computer fehlt

Neuanfang in Neuruppin

Die 54-jährige Heike Plagemann hat in Neuruppin komplett neu angefangen. Für die Cottbuser Praxis fand sie eine Nachfolgerin. Die Neu-Neuruppiner behandelt nicht nur Kinder, sondern arbeitet auch mit Erwachsenen. Sie ist Lerntherapeutin für die Lese-Rechtschreib-Schwäche und Dyskalkulie, behandelt aber auch neurologische Krankheitsbilder und chronische Heiserkeiten wie zum Beispiel nach einer Schilddrüsen-Operation.

Von Sandra Bels