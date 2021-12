Neuruppin

„So viel? – das ist super, einfach toll! “ Antje Teuffert, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses Krümelkiste im Neuruppiner Neubaugebiet, bricht in Jubel aus.

Soeben hat die MAZ ihr mitgeteilt, dass die Krümelkiste 3500 Euro aus der MAZ-Aktion Sterntaler bekommt. Der Wohngebietstreff, der täglich für 80 Bedürftige einen Mittagstisch anbietet, braucht dringend einen Profi-Herd. „Jetzt können wir uns ein ganz tolles Teil kaufen und richtig gut kochen“, freut sich Antje Teuffert.

Das Geld reicht auch noch für neue große Töpfe. Sie ist ganz gerührt. „Vielen Dank an alle, die gespendet haben“, sagt sie. „Ich bin überwältigt, wie viel Solidarität es unter den Menschen hier doch gibt“, sagt sie.

Diese Solidarität hat sich in diesem schwierigen Coronajahr wie ein roter Faden durch die Sammlung gezogen. Bei unserer Hilfsaktion zu Weihnachten zugunsten Bedürftiger aus der Region gab es mit 109 nicht nur besonders viele Spender, sondern sie waren auch besonders großzügig. So gab es viele Privatspenden von 200 Euro. Auch etliche Firmen der Region spendeten für Sterntaler. Die größte Einzelspende kam von der Wohnungsbaugesellschaft NWG, die 2000 Euro in den Spendentopf warf.

MAZ-Aktion Sterntaler Neuruppin bringt 14.335 Euro

„Wir spenden jedes Jahr gern für die MAZ-Aktion Sterntaler, weil wir wissen, dass das Geld den Menschen bei uns vor Ort zugutekommt“, sagt der Prokurist Andreas Neubert. „Es ist schön, dass mit dieser Aktion so vielen Neuruppinern geholfen werden kann. Besonders liegt uns natürlich die Krümelkiste am Herzen, die mitten in einer Gegend liegt, in der auch sehr viele unserer Mieter wohnen.“

Die große Spendenbereitschaft führte zu einem sensationellen Spendenergebnis: 14 335,14 Euro waren Stand Donnerstag, 23. Dezember, auf dem Sterntaler-Konto, welches das Diakonische Werk Ostprignitz-Ruppin für die MAZ verwaltet.

Mit Hilfe von MAZ Sterntaler 120 Präsente für die Neuruppiner Tafel

So konnte die MAZ bereits für 4200 Euro Weihnachts-Präsentkörbe für 120 Kunden der Neuruppiner Tafel beim Edeka-Markt Brehme packen lassen.

„In den vergangenen zwei Wochen konnten wir dank der Spenden 120 wirklich schöne Geschenke an die Familien verteilen“, berichtet die Tafelkoordinatorin Doreen Gudat. In den Weihnachtspaketen sind Sachen, die wir hier sonst nicht weitergeben können. Einen guten Kaffee zum Beispiel oder eine feine Wurst. Das ist ein echtes Highlight.“

Sterntaler für das Kinderspielzimmer im Flüchtlingsheim Neuruppin

Jubel gab es auch bei der Heimleitung des Flüchtlingsheimes in Neuruppin. Die hatte sich für die rund 30 Kinder der Geflüchteten ein Kinderspielzimmer gewünscht, doch der dafür vorgesehene Raum war bislang aus Geldmangel fast leer. Für 3000 Euro aus der Sterntaler-Aktion können die Betreuer nun das Zimmer ausstatten.

Sterntaler spendet für Wohnprojekt ehemaliger Obdachloser in Neuruppin

„Wir freuen uns total“, sagt die Heimleiterin Sandra Frieske. „Mit dem Geld können wir eine gute Grundausstattung bezahlen.“ Außer Spielzeug, Tischen und Stühlen kann sie nun auch Turnmatten zum Toben kaufen.

Dank Sterntaler gab es am Mittwoch auf der Weihnachtsfeier des Wohnprojektes Neuruppin der Diakonie eine vorgezogene Weihnachtsbescherung. Die 22 ehemaligen Obdachlosen, die in dieser WG wieder ein Leben in Eigenverantwortung lernen sollen, bekommen für ihre Zimmer Nachttische, in denen sie persönlichen Besitz verstauen können. 3000 Euro gibt es dafür von der MAZ-Aktion Sterntaler.

„Die haben sich total gefreut“, erzählt die Projektleiterin Birgit Börger. Das Geld wird nun auch noch für Nachttischlampen reichen. Birgit Börger selbst brach fast in Freudentränen aus, als sie von der Spendensumme für „ihre“ ehemaligen Obdachlosen erfuhr. „Das ist so ein schönes Weihnachtsgeschenk“, sagte sie.

Liebe Leser, vielen, vielen Dank für Ihre großzügigen Spenden für unsere Sterntaler-Aktion! Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn Nachttische und Profi-Herd angeschafft sind und das Spielzimmer ausgestattet ist und es wohl wieder Grund zum Jubeln geben wird.

Von Kathrin Gottwald und Till Eichenauer