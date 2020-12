Es ist berührend, dass so viele Menschen Anteil nehmen und für die MAZ-Weihnachtsaktion Sterntaler spenden. In Neuruppin hat sich auch die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin hinter das wertvolle Hilfsprojekt gestellt und jetzt 1200 Euro gespendet. Davon kann vielen Familien in der Nachbarschaft geholfen werden, denen es nicht so gut geht.