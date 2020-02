Neuruppin

Der Umzug des Busbahnhofs Neuruppin an den Bahnhof Rheinsberger Tor und die Umgestaltung der Karl-Marx-Straße ist das größte Bauprojekt, das in den nächsten Jahren in der Neuruppiner Innenstadt ansteht. Dabei soll die Karl-Marx-Straße – Neuruppins Hauptachse durch die Innenstadt – in eine sogenannte Umweltverbundtrasse umgebaut werden. Was bedeutet das? Mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und Busse – und weniger für die Autofahrer? Vorfahrt für ÖPNV und Radler?

Neuruppins Baudezernent Arne Krohn beantwortet am Donnerstag, 27. Februar, die Fragen der MAZ-Leser Quelle: Feliks Todtmann

Die MAZ-Lokalredaktion Neuruppin hat zu diesem Thema ein Telefon-Forum organisiert. Am Donnerstag, 27. Februar,beantworten Neuruppins Baudezernent Arne Krohn und Jan Juraschek, der Sachgebietsleiter Planung bei der Stadtverwaltung Neuruppin, von 11 bis 13 Uhr Ihre Fragen, liebe Leser. Sie erreichen die beiden Experten der Stadt Neuruppin unter der Nummer:

Tel. 03391-45 75 71.

Jan Juraschek, der Sachgebietsleiter Planung in Neuruppin, kennt sich mit dem Projekt ebenfalls bestens aus. Auch er ist am MAZ-Lesertelefon Quelle: Peter Geisler

Wie soll diese Umweltverbundtrasse aussehen? Wie hängt der geplante Ausbau der Ernst-Toller-Straße mit diesem Projekt zusammen? Wie konkret wird das Bahnhofsumfeld am Rheinsberger Tor umgestaltet? Passen die Busse überhaupt dorthin, wo der Zentrale Omnibusbahnhof Neuruppin (ZOB) geplant ist? Und was ist mit den Parkplätzen am Rheinsberger Tor?

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen an den Mann zu bringen. Rufen Sie an und machen Sie mit beim Telefonforum der Märkischen Allgemeinen Zeitung zum Thema „ Busbahnhof Rheinsberger Tor“.

