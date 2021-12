Neuruppin

Vor der Tafel in Neuruppin stehen ein Dutzend Menschen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. „Wegen der Schutzmaßnahmen dürfen die Leute nicht mehr in den Räumen warten, sondern müssen im Kalten stehen“, erklärt Doreen Gudat, die Leiterin der Ausgabestelle.

Die Hilfsbedürftigen haben große Taschen dabei. Sie sind gekommen, um sich Lebensmittel abzuholen. „Wir sind auch immer ein sozialer Anlaufpunkt für die Menschen gewesen. Aber durch Corona sind uns viele Leute abhandengekommen“, sagt Doreen Gudat. „Besonders die Älteren kommen weniger.“

Die Tafel-Koordinatorin hat jeden Tag gesehen, wie die Belastungen der Pandemie gerade größeren Familien zugesetzt hat. „Es waren schwere Zeiten. Besonders für Haushalte mit vielen Kindern, die immer zu Hause waren. Dort lagen die Nerven oftmals blank.“

Sieben Tonnen Lebensmittel im Monat

Für viele war die Tafel eine wichtige Stütze in dieser Zeit. Jede Familie kann einmal in der Woche kommen und sich eine Kiste mit gemischten Lebensmitteln abholen, die von den Tafel-Mitarbeitern fair zusammengestellt wird.

Die Kisten für Bedürftige werden bei der Neuruppiner Tafel mit frischen Lebensmitteln gepackt, die von Einkaufsmärkten gespendet werden. Quelle: Henry Mundt

„In der Woche geben wir rund 150 Kisten raus – das sind um die sieben Tonnen. Pro Familie gibt es eine Kiste, egal wie viele Personen es sind“, sagt Doreen Gudat. Die Tafel ist darauf angewiesen, dass immer genug Lebensmittel aus den Supermärkten bei ihnen ankommen.

Aber das ist auch nicht immer der Fall. „Im Oktober kam plötzlich deutlich weniger rein. Da mussten wir wirklich schauen, wie wir die Kisten voll bekommen.“ Für solche Fälle gibt es noch ein Lager mit Trockenware und Tiefkühlkost, mit denen dann die Ausfälle ausgeglichen werden.

„Kaffee gibt es zum Beispiel gar nicht“

Normalerweise gibt es auch frisches Obst und Gemüse, aber auch Käse, Fleisch oder Joghurt. Das ist viel Arbeit für die zwei Festangestellten und die vielen ehrenamtlichen Helfer. Der Inhalt einer Kiste wiegt rund 20 Kilogramm und wird vor Ort in mitgebrachte Taschen für den Transport umgefüllt.

Alle Lebensmittel sind noch genießbar – wenn auch oft am Ende ihrer Haltbarkeit. Viele Produkte kommen aber praktisch nie bei der Tafel an, sagt Doreen Gudat: „Kaffee oder Honig gibt es zum Beispiel gar nicht. Und das ist natürlich teuer. Da freuen sich die Menschen, wenn sie sowas an Weihnachten einmal bekommen.“

Sterntaler-Aktion packt Präsentkörbe

Die MAZ möchte mit ihrer diesjährigen Sterntaler-Aktion den Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, eine besondere Freude mache. Deshalb werden in Kooperation mit dem Edeka-Markt in Neuruppin über 100 Geschenkkörbe gepackt und in der Vorweihnachtszeit verteilt.

„Bei uns sind alle willkommen, die Hilfe brauchen. Gerade jetzt, wo Lebensmittel auch immer teurer werden“, sagt Doreen Gudat. Berechtigt, sich Lebensmittel bei der Tafel abzuholen, sind Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Rentner, die weniger als 1035 Euro netto im Monat haben.

Auch die erhöhte Zahl an Geflüchteten seit dem Sommer bemerkt Doreen Gudat bei der Tafel in Neuruppin: „Es kommen derzeit mehr bedürftige Asylbewerber zu uns. Da wissen wir aber Bescheid und lassen zum Beispiel das Schweinefleisch raus und packen mehr Käse rein.“

Wärmestube und Essensausgabe in Neuruppin sind eingeschränkt

Für Ahmet, 52 Jahre, ist die Tafel auch ein Treffpunkt. Er ist vor fünf Jahren mit seiner Tochter aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. „Ich komme gerne zur Tafel. Man trifft ein paar Leute und ich kann mein Deutsch etwas üben.“ Er holt Lebensmittel, um für sich und seine Tochter zu kochen.

Christiane Zieske kocht ehrenamtlich für die Tafel in Neuruppin Quelle: Henry Mundt

Man kann auch vor Ort ein warmes Essen bekommen. Allerdings macht Corona die Situation auch hierbei schwieriger. „Besonders schade ist, dass wir die Wärmestube nicht mehr so betreiben können wie früher“, sagt Christiane Zieske, eine ehrenamtliche Köchin in Rente. Sie kocht seit sieben Jahren zweimal in der Woche in der kleinen Küche. Die Gerichte gibt es zum Selbstkostenpreis für 3,50 Euro.

Wegen Corona müssen die Gäste die Räume nach dem Essen sofort wieder verlassen. „Früher saß man hier den ganzen Tag beieinander und hat sich unterhalten. Das ist jetzt nicht mehr so. Den Leuten fehlt etwas“, sagt Christiane Zieske.

Liebe Leser, bitte helfen Sie uns, bedürftige Menschen zu Weihnachten ein paar besondere Lebensmittel in einem Geschenkkorb zukommen zu lassen. Spenden Sie auf unser Sterntaler-Konto der Diakonie Ostprignitz-Ruppin bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, IBAN DE66 1605 0202 1001 0086 14. Wer eine Spendenquittung benötigt, schreibt bitte die vollständige Adresse auf den Überweisungsbeleg.

Von Till Eichenauer