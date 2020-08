Neuruppin

Noch ist es still auf den Gängen im Haus D. Die Räume sind leer, ab und zu laufen Mitarbeiter der Neuruppiner Hochschule vorbei, am schwarzen Brett hängen schon die ersten Inserate für Wohnungen.

Bald schon werden die Räume der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) etwas voller sein – dann werden die Studenten hier wieder ihre Seminare besuchen, den Vorlesungen lauschen und sich auf einen Kaffee austauschen.

Anzeige

Denn wie Jacqueline May vom Dezernat für Studium und Lehre bestätigt, steht nun fest, wie das kommende Semester an der Neuruppiner Hochschule aussehen wird.

Weitere MAZ+ Artikel

MHB plant Teilpräsenz

„Wir haben uns für eine Teilpräsenz entschieden“, so die Leiterin des Dezernats. Die Studenten sollen in festen Kleingruppen wieder die Möglichkeit bekommen, praktische Übungen vor Ort durchzuführen – unter Wahrung der Coronaregeln allerdings.

Gleichzeitig soll es aber auch virtuell weitergehen: Die Hochschule bietet weiterhin Vorlesungen per Video an. „Wir können davon profitieren, was schon gut geklappt hat“, sagt Jacqueline May. „Was im virtuellen Teil positiv war, haben wir wieder aufgegriffen“, erklärt sie.

Jacqueline May leitet das Dezernat für Studium und Lehre an der MHB. Quelle: Henry Mundt

Die Zeichen stehen auf Semesterstart: 48 junge Menschen werden im Herbst an der Hochschule ihr Studium der Medizin oder der Psychologie beginnen – mittlerweile ist die Bewerbungsphase für das Wintersemester vorbei.

Sommersemester fand virtuell statt

Die neuen Studenten werden ab Ende September wieder teilweise in der Hochschule ihrem Studium nachgehen. Im vergangenen Semester war das noch anders, das ganze Hochschulleben fand im virtuellen Raum statt.

Einer der weiß, was Hochschule im Coronamodus bedeutet, ist Jannis Schwanemann. Er studiert Medizin im fünften Semester – und blickt auf ein besonderes Halbjahr zurück. „Die Umstellung war bemerkenswert“, sagt er.

Zwar sei es anfangs noch etwas befremdlich gewesen, die Veranstaltungen nur virtuell zu besuchen. „Doch nach einigen Wochen war es normal, morgens den Laptop aufzuklappen anstatt zur Uni zur fahren“, erzählt der 23-Jährige.

Die praktischen Übungen fehlten

Er kann dem Online-Semester sogar einiges abgewinnen. „Wir konnten dadurch wertvolle Erfahrungen sammeln, zum Beispiel wie Online-Sprechstunden funktionieren könnten.“ Der Student kann sich vorstellen, diese auch später für Patienten anzubieten. „Etwa wenn man Blutzuckerwerte bespricht – bei körperlichen Untersuchungen geht das aber natürlich nicht“, erklärt er.

Sein Fazit: Das Semester habe zwar die Grenzen der Online-Medizin aufgezeigt, aber eben auch ihre Möglichkeiten. Es war in vielen Aspekten ein besonderes Semester – und die Studenten mussten auf einiges verzichten.

„Das Üben an Kommilitonen – beispielsweise eine Kniegelenksuntersuchung – ist weggefallen, sagt Jannis Schwanemann. Er ist allerdings optimistisch, dass er diese und andere Übungen in den kommenden Semestern noch nachholen wird.

Hochschule im Coronamodus

Doch das Hochschulleben besteht nicht nur aus Seminaren und praktischen Übungen. Keine ­gemeinsamen Aktivitäten, kein Hochschulsport, keine WG-Partys. „Natürlich hat das Zwischenmenschliche gefehlt“, erzählt der Student.

Den gebürtigen Cuxhavener wird es nun erst einmal nach Brandenburg/Havel verschlagen. Dort steht die nächste Station seines Studiums an – in einigen Monaten dann wird er nach Neuruppin zurückkehren, um hier sein Wissenschaftspraktikum zu absolvieren.

Nicht alle Hochschulen so gut aufgestellt

Später möchte er in der Intensivmedizin tätig werden – und auch gerne an der MHB bleiben. „Wenn man zu den ersten Jahrgängen gehört und alles mit aufbaut, will man das dann auch begleiten“, sagt er. Die MHB habe das vergangene Semester gut gemeistert. „Wir sind pünktlich fertig geworden“, so Schwanemann.

Jannis Schwanemann (2.v.l.) mit seinen WG-Mitbewohnern nach der letzten Prüfung des Semesters Quelle: Privat

Mit Blick auf andere Hochschulen sei das keine Selbstverständlichkeit. „Das ist der Vorteil einer kleinen Uni – da kann man besser und schneller reagieren.“

479 Studenten derzeit an der MHB

479 angehende Mediziner und Psychologen studieren derzeit an der MHB, sagt Jacqueline May. Jedes Semester fangen 48 Studenten an der Hochschule an. Das soll auch derzeit so bleiben. „Das ist erst einmal die Größe, die wollen wir stabilisieren.“

Maria König gehört zu denen, die die Hochschule bald verlassen werden. Beim Ortsbesuch in den Kliniken zeigt sie die Räume und erklärt, wie Hochschule im Coronamodus funktionieren kann.

Die 30-Jährige gehört zum ersten Jahrgang der MHB, hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin den Aufbauprozess mitbekommen. „Nach und nach wächst alles – es ist schön, das mitzuerleben“, sagt sie.

Gute Atmosphäre an den Kliniken

Auch deshalb will sie nach ihrem praktischen Jahr an den Ruppiner Kliniken bleiben. Nach der Ausbildung zur Assistenzärztin soll es in die Anästhesie oder Chirurgie gehen. Maria König schätzt die Atmosphäre in den Kliniken.

Als sie zum Studium vom Berlin herzog, hatte sie das noch nicht gedacht. „Doch der Klebeeffekt hat funktioniert“, sagt sie und lacht. Eigentlich wollte sie nach dem Studium wieder zurück nach Berlin. „Doch jetzt bin ich hier angekommen, bin hier glücklich – und werde auch hier bleiben.“

Lesen Sie auch:

Appell ans Land: Medizin-Uni in Neuruppin braucht mehr Geld für Forschung

Neuruppin: Die neue Kanzlerin ist angekommen

Corona-Bonus: Brandenburger Studenten dürfen ein Semester dranhängen

Von Johanna Apel