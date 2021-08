Neuruppin

Als Präsident der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) „Theodor Fontane“ ist Edmund Neugebauer am Montagnachmittag bei einer kleinen Feier vor dem Haus D der Ruppiner Kliniken in Neuruppin verabschiedet worden. Doch der Hochschule bleibt der 71-Jährige erhalten – er wechselt lediglich das Büro und kümmert sich ab dem 1. September als Seniorprofessor um gleich mehrere Forschungsthemen, die ihm schon länger am Herzen liegen. „Dafür habe ich jetzt mehr Zeit“, sagte Neugebauer. „Das treibt mich an.“

Der Wissenschaftler, der aus einem kleinen Ort in der Nähe von Kassel stammt, verheiratet ist, drei Kinder hat und seit 2016 an der Spitze der MHB stand, hat bereits drei Zusagen aus dem Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) für Forschungsprojekte an der MHB. Der GBA ist das höchste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Das Credo von Neugebauer lautet: „Der Patient muss in den Mittelpunkt.“

Ärzte sollten sich mehr Zeit für ihre Patienten nehmen

Soll heißen, nicht der Arzt, sondern der Patient entscheidet, ob bei ihm ein Eingriff vorgenommen wird. „Der Arzt erklärt lediglich, wie operiert wird und welche Folgen das haben wird“, so Neugebauer. Der Autor von mehr als 650 Publikationen streitet seit Langem dafür, dass sich Ärzte mehr Zeit für ihre Patienten nehmen und diesen erklären, warum sie eine Operation befürworten. „Man muss gemeinsam den Schritt zur Gesundung finden.“ Letztlich gehe es um eine höhere Gesundheitskompetenz der Bürger.

Da kam Freude auf: Funkenmariechen des Neuruppiner Carneval Clubs überraschten den Karnevalfreund Neugebauer mit zwei Auftritten. Quelle: Andreas Vogel

Die Bedingungen dafür sind aber nicht ideal. „Reden wird in der Medizin schlecht bezahlt“, so Neugebauer, der zuvor an den Unis in Köln und in Witten/Herdecke lehrte und sich dabei besonders mit der chirurgischen Forschung beschäftigte. Der Patient sei für viele Mediziner immer noch Objekt und nicht Mitgestalter. Das müsse sich ändern, betonte Neugebauer, dem für seine Verdienste schon 2016 von der Universität Malaga in Spanien ein Ehrendoktorat verliehen wurde. Die Corona-Pandemie sieht Neugebauer als Chance für einen „Strategiewechsel“ in der Medizin.

Viele Tote in Deutschland durch nicht erkannte Infektionen

Zudem begleitet Neugebauer ein Projekt, in dem es um das Recht der Patienten auf eine zweite Meinung nach einer Diagnose und die folgenden Behandlungen geht. Nicht zuletzt ärgert den Wissenschaftler, dass es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern immer noch so viele Tote durch eine nicht erkannte Infektion gibt.

„Es gibt zu wenig Aufklärung und Schulung darüber, wie man die tödlichen Folgen einer Sepsis verhindern kann“, sagte Luisa Beier. Die Psychologie-Studentin an der MHB arbeitet deshalb mit Neugebauer an einer Checkliste, wie das geändert werden könnte. Dazu gehört nicht allein das Aufklären von Patienten, sondern auch das Schulen von Krankenhaus- und Pflegepersonal. „In England und in den USA hat das gut geklappt“, so Luisa Beier.

Laut einer Studie von 2020 sterben in Deutschland täglich mehr als 250 Menschen an einer Sepsis, also einer Infektion, die durch Bakterien oder Viren ausgelöst wird und die der Körper nicht beherrschen kann. Das sind etwa 94.000 Tote pro Jahr.

Lob vom Ministerpräsidenten

Mit seinem Einsatz habe Neugebauer nicht allein das Beste für die MHB, sondern auch für Brandenburg erreicht, lobte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), als am Sonnabend der erste Jahrgang der MHB-Mediziner in Brandenburg/Havel ins Berufsleben verabschiedet wurde. „Wir brauchen Sie weiter für die Forschung“, betonte Gerrit Fleige, seit Herbst 2018 Kanzler der MHB.

„Das zweite Leben beginnt, wenn man erkennt, dass man nur eines hat“, sagte indes MHB-Geschäftsführer Martin Pangritz und wünschte Neugebauer dafür viel Freude. Diese kam am Montag trotz des Nieselregens vor allem bei zwei Überraschungen auf: Dafür sorgten Funkenmariechen des Neuruppiner Carnevalsclubs (NCC) mit zwei Einlagen und ein extra gedichtetes Lied auf Edmund Neugebauer, der in den vergangenen fünf Jahren den Kölner Karneval etwas vermisst hatte.

Hans-Uwe Simon arbeitete zuletzt an der Uni Bern in der Schweiz. Quelle: Andreas Vogel

„Es gefällt mir, wie man hier miteinander umgeht“, sagte Hans-Uwe Simon (63). Der Mediziner und Pharmakologe, der zuletzt Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Bern in der Schweiz war, ist seit dem 1. September der neue Präsident der MHB.

Von Andreas Vogel