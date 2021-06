Neuruppin/Neustadt

Vor dem Kreistag am Dienstagnachmittag in Neustadt (Dosse) haben Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) von SPD-Landrat Ralf Reinhardt einen anderen Führungsstil gefordert.

Der bisherige werde „als hart und wenig partizipativ empfunden“, heißt es in dem Papier, das sowohl an die Mitglieder des Aufsichtsrates der Pro-Klinik-Holding als auch an die Abgeordneten des Kreistages und direkt an den Landrat gegangen ist. Partizipativ bedeutet, dass Betroffene beteiligt werden, bevor Entscheidungen gefällt werden.

Studenten wünschen sich mehr Expertise im Aufsichtsrat

Die Klinik-Holding ist eine 100-prozentige Tochter des Landkreises. Die Rolle des Gesellschafters hat Landrat Reinhardt vor geraumer Zeit an den Finanzdezernenten Arne Kröger übertragen.

Die MHB-Studenten bitten zudem darum, dass bei der möglichen Etablierung einer neuen Führungsstruktur bei der Klinik-Holding die Leitung der Hochschule einbezogen und zudem im Aufsichtsrat der Kliniken „noch größere universitätsmedizinische Expertise verankert“ wird.

Bündnisgrüne haben einen Abwahl-Antrag gestellt

Ob der Brief der Studenten beim Kreistag in Neustadt (Dosse) ein Thema sein wird, das ist offen. Klar ist jedoch, dass es auf jeden Fall wieder um die Klinik-Holding gehen wird. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erwarten immer noch Antworten auf Fragen, die beim Sonderkreistag Mitte April in Neuruppin nicht geklärt wurden. Damals tagten die Abgeordneten hinter verschlossenen Türen.

Grund war der überraschende Rückzug von Klinik-Geschäftsführer Matthias Voth. Er war gut zehn Jahre klinischer Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft in Neuruppin, die etwa 2500 Mitarbeiter beschäftigt. Die Grünen befürchten, dass der Rückzug auf einen Alleingang von Ronny Kretschmer (Linke) zurückzuführen ist. Der Landtags- und Kreistagsabgeordnete war Ende Januar zum neuen Chef des Aufsichtsrates der Klinik-Holding gewählt worden.

Ronny Kretschmer (Linke) wurde Ende Januar zum Chef des Aufsichtsrates der Klinik-Holding gewählt. Quelle: Andreas Vogel

Schlechte Erfahrungen bei Führungswechsel

Die Grünen wollen auch wissen, ob bei dem Rückzug von Voth Vereinbarungen getroffen wurden, die die Gesellschaft finanziell belasten. Die Frage scheint berechtigt. Schließlich hat der Landkreis schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Führungswechsel bei der Klinik-Holding gemacht.

Allerdings hatte seinerzeit – im Jahr 2012 – Landrat Ralf Reinhardt den Geschäftsführer Horst-Michael Arndt, der 22 Jahre im Dienst bei den Kliniken war, fristlos entlassen. Die Klagen dagegen zogen sich über acht Jahre hin.

Im Fall des Rückzugs von Voth sind allerdings bisher von keiner Seite Klagen bekannt. Lediglich die Grünen haben einen Antrag zur Abwahl von Aufsichtsratschef Kretschmer gestellt. Ob sie diesen Antrag aufrechterhalten, wird sich wohl erst am Dienstagabend beim Kreistag klären.

Von Andreas Vogel