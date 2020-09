Neuruppin

Sie hat viele Gesichter – und sie ist unberechenbar. Multiple Sklerose (MS) äußert sich vielseitig und kommt oftmals unangemeldet.

Wer an der Erkrankung des Zentralen Nervensystems leidet, findet in den 11 MS-Ambulanzen in Brandenburg eine Anlaufstelle. Eine davon ist in den Ruppiner Kliniken – und hat nun erneut eine Auszeichnung als Anerkanntes MS-Zentrum erhalten.

Anzeige

„Es ist schon ein Wiederholungszertifikat“, sagt Bettina Delfanti. Sie ist die Geschäftsführerin Landesverbands der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) und überreichte am Freitagmorgen die Urkunde.

Weitere MAZ+ Artikel

Ruppiner Kliniken helfen bei Forschung

Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben – und steht für eine qualitativ hochwertige Behandlung der vielseitigen Erkrankung. Ein vom DMSG ausgezeichnetes MS-Zentrum beteiligt sich außerdem an der Forschung: Die erhobenen Daten werden dem deutschen MS-Register zur Verfügung gestellt. „Darin fließt dann auch beispielsweise ein, wie viele Neuerkankungen es gibt“, so Delfanti.

Derzeit sind es etwa 240 Patienten pro Jahr, die die MS-Ambulanz der Ruppiner Kliniken regelmäßig aufsuchen. Denn die Krankheit erfordert oftmals Infusionen oder langfristige Therapien. Pro Jahr kommen aber auch bis zu 20 Menschen in das Neuruppiner Krankenhaus, die erstmals die Diagnose erhalten.

Corona wirkte sich auf MS-Ambulanz aus

„In den letzten Jahren konnten die Diagnosen immer früher gestellt werden“, sagt Tobias Müller. Er ist seit dem 1. April der neue Chefarzt der Neurologie, der 48-Jährige war vorher am Universitätsklinikum in Halle tätig.

Tobias Müller ist seit dem April 2020 der neue Chefarzt der Neurologie an den Ruppiner Kliniken. Quelle: Johanna Apel

Sein Antritt in Neuruppin fiel auch in den Beginn der Corona-Pandemie, was sich ebenfalls auf die MS-Ambulanz auswirkte. „Bei einigen hat sich der Therapiebeginn verschoben“, so Müller. Außerdem hätten einige Patienten das Krankenhaus seltener aufgesucht, mittlerweile habe sich die Lage aber entspannt.

Mehr als 7500 Menschen leben in Brandenburg mit der Diagnose MS – hinzu kommen jene, die von ihrer Erkrankung nichts wissen. Sehstörungen, Taubheitsgefühle oder Müdigkeit: Durch die Vielzahl der möglichen Symptome wird Multiple Sklerose auch „die Krankheit mit den tausend Gesichtern genannt“ genannt.

Multiple Sklerose hat viele Gesichter

„Manchmal verläuft sie sogar ganz still“, erklärt Tobias Müller. Die Diagnose werde dann teilweise erst gestellt, wenn Patienten sich wegen anderer Erkrankungen behandeln lassen. „Man kann etwa sagen, dass ein Drittel die Diagnose hat, aber nahezu symptomfrei lebt, ein weiteres Drittel hat Symptome wie etwa Koordinationsstörungen beim Laufen, und ein weiteres Drittel ist deutlich eingeschränkt und braucht beispielsweise einen Rollstuhl“, so der Chefarzt.

Frauen sind häufiger betroffen als Männer – und die Krankheit ist keine Frage des Alters. „Der Großteil unserer Patienten, etwa 60 Prozent, ist unter 40 Jahre alt“, sagt Tobias Müller. Er betont, wie wichtig eine frühzeitige Diagnose ist. Da die Krankheit oftmals in Schüben kommt, können gezielte Therapien diese reduzieren – und den Krankheitsverlauf positiv verändern.

Ruppiner Kliniken planen MS-Café

Eine vollständige Heilung gibt es derzeit allerdings nicht. Jedoch existieren mittlerweile gute Therapiemöglichkeiten, sagt Tobias Müller. Dazu brauche es aber auch die entsprechende Expertise bei der Behandlung. Die beiden Mitarbeiter der MS-Ambulanz – Melanie Gober und Christian Schmeißel – würden da hervorragende Arbeit leisten, so der Neurologe.

Die Klinik plant zudem ein „MS-Café“, in dem sich Betroffene und deren Angehörige austauschen können. Ab Januar 2021 soll es einmal im Monat auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken stattfinden.

Lesen Sie auch:

Mehr Frauen erkranken an Multipler Sklerose

Selbsthilfegruppe in Glienicke: Ein Leben mit MS

Ruppiner Kliniken müssen weiter auf einen Rettungshubschrauber warten

Von Johanna Apel