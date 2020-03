Vom Teenie bis zur Oma: Mädelsabend in Neuruppin

Neuruppin

Samstagabend pünktlich um 19 Uhr öffneten sich die Türen des Hangars 312 auf dem ehemaligen Neuruppiner Flugplatz für eine der größten Partys zum diesjährigen Frauentag. Veranstalter Christian Juhre hatte sich wieder einiges einfallen lassen. Auf die klassische Strip-Show verzichtete er diesmal und setzte stattdessen auf einen Seilkünstler.

Zur Galerie Ein Hangar voller Frauen in Feierlaune, eine Zumba-Show, jede Menge Tanzmusik und ein athletischer Seil-Akrobat – das waren die Zutaten für einen amüsanten Mädelsabend in der Nacht zum Frauentag im Neuruppiner Hangar 312.

Es sollte eine Nacht werden, in der die Damen einmal unter sich sein könnten. Männer hatten – bis auf wenige Ausnahmen – keinen Zutritt und mussten entweder woanders feiern oder zu Hause die Kinder hüten. Laut Christian Juhre sind unter den Partygästen auch immer mehr Stammkunden jeden Alters. Auch an diesem Samstagabend reichte das Altersspektrum von 18 bis 83 Jahre. Insgesamt kamen mehr als 350 Frauen zum Feiern in den Hangar.

Freundinnen pflegen die Tradition

Zum ersten Mal dabei war eine Gruppe von Freundinnen aus Neuruppin, Frankendorf und Berlin. Sie kennen sich bereits seit mehr als 45 Jahren, sind Kolleginnen und Nachbarn. Alle zusammen trieb es sie nun in den Hangar, um gemeinsam den Frauentag zu feiern. Für Melitta Bialas, einer der Frauen, ist es eine „Tradition, die gepflegt werden sollte, gab es diese Feiern doch bereits in der ehemaligen DDR“, wie sie sagt. „Und auch wenn einiges heute überholt ist: Diese Feierlichkeiten sollte man erhalten.“

Drei der wenigen zugelassenen – und wirklich wichtigen – Männer des Abends: das Team an der Bar. Quelle: Peter Lenz

Gleich mit etwa 20 feierlustigen Frauen angerückt waren die Yoga-Damen der Stressbewältigungspraxis von Ilona Müller aus Gildenhall. Sie wollten einmal „die Yoga-Matte gegen den harten Beton der Tanzfläche tauschen. Einmal auch so richtig über die Stränge schlagen, nette Gespräche führen und dabei einen schönen Abend genießen – eben Frauenpower in jeder Form live erleben, das war der Wunsch der Yoga-Damen für ihren Frauentag.

Die Tanzfläche füllte sich bereits kurz nach Beginn der Veranstaltung, die Stimmung im Hangar steigerte sich. An einem der Tische standen drei junge Frauen von der Post in Neuruppin. Zum ersten Mal im Hangar, wollten sie einfach mal dem Alltagsstress entfliehen – in einer „männerfreien Zone“, wie sie sagten.

Zumba-Tänzerinnen heizten ein

Wie von Christian Juhre angekündigt, gab es um Punkt 21 Uhr mit einem kleinen Showprogramm der Zumba-Tänzerinnen Nadine Zureck, Babett Blumreder und Nicole Schulz den ersten Höhepunkt des Abend zu erleben. Zu den Klängen von DJ Matte brachten die Drei das Publikum zum Toben und die Tanzfläche zum Beben.

Dabei war das nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was eine Stunde später folgte: Stahlharte Muskeln, ein perfekter Körper und Luftakrobatik der Extraklasse sorgten inmitten der Tanzfläche für Staunen und Bewunderung und brachten die Stimmung unter den Frauen zum Sieden.

Freundinnen aus Frankendorf, Berlin und Neuruppin. Quelle: Peter Lenz

An zwei von der Decke hängenden Gurten, die er um seine Hände geschlungen hatte, vollführte der Künstler und Artist Chris Kiliano schweißtreibende Kraftakte von Rotation bis hin zu beinahe schwerelosen Momenten.

In dieser Nacht zeigte sich im Hangar 312, dass der Ort und sein Veranstaltungsprogramm nicht nur für die Jugend, sondern auch für Ältere von Interesse sind – wie etwa für eine Hausgemeinschaft aus dem Neuruppiner Neubaugebiet, die mit Frauen im Alter von 66 bis 83 Jahren inen ganz besonderen Frauentag feiern durften. Dafür stellte Veranstalter Christian Juhre den Damen eigens einen Tisch bereit.

Von Peter Lenz