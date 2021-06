Mäh-Tod von Rehkitzen: Neuruppiner Tierärztin wirbt für Wärmebilddrohnen

Neuruppin

Das kleine Rehkitz drückt sich tief ins Gras. Es hat Geräusche gehört, aber noch keinen Fluchtinstinkt. Also macht es sich so klein wie möglich. Die Ricke ist nicht zu sehen.

Dafür ein riesiger Mähdrescher. Diese moderne Technik kann bis zu elf Meter breit und mit 15 Stundenkilometern auf dem Feld unterwegs sein. Es steht der erste Grünlandschnitt an. Dieser gilt als besonders energiereiches Futter. Das Problem dabei: Der Fahrer sieht das Kitz nicht, das Schneidwerk des Mähdreschers ist eine tödliche Gefahr – nicht allein für Rehkitze, sondern auch für Jungfüchse, Feldhasen und Bodenbrüter.

Wildtierstiftung: jährlich droht 92.000 Rehkitzen der Mäh-Tod

Die Neuruppiner Tierärztin Sarah Böhm, die bei der Kreisverwaltung arbeitet, appelliert deshalb an Landwirte, ihre Wiesen gestaffelt und von innen nach außen zu mähen, damit Wildtiere eine Chance haben, dem Mäh-Tod zu entkommen. Laut einer Schätzung der Deutschen Wildtierstiftung, die 1992 gegründet wurde, droht jedes Jahr etwa 92.000 Rehkitzen in Deutschland der Mäh-Tod, das sind etwa vier tote Kitze je 100 Hektar, sagt Böhm.

Zahlen für Brandenburg oder Ostprignitz-Ruppin gibt es nicht, auch weil viele Landwirte gar nicht bemerken, wenn sie ein kleines Wildtier tödlich verletzen. Tierärztin Böhm mahnt deshalb eine gute Kommunikation zwischen Landwirten und Jagdpächtern an – damit durch das Mähen verletzte Tiere schnell gefunden und von ihren Leiden erlöst werden können. Das schreibe schon das Tierschutzgesetz vor, so die Veterinärin.

Ein Zuschuss von bis zu 4000 Euro pro Drohne

Zugleich verweist sie darauf, dass es erstmals ein Förderprogramm zum Anschaffen von Wärmebilddrohnen gibt, der Zuschuss beläuft sich auf bis zu 4000 Euro pro Drohne Demnach wäre es am besten, wenn die Drohne am kühlen Morgen, die Wiesen und Felder abfliegt, die am Tage gemäht werden sollen.

Auch der zuständige Jäger sollte vor der Mahd informiert werden, so Böhm. Und es sollten viele Helfer bereitstehen, um die aufgespürten Kitze im Gras für die Zeit des Mähens in eine spezielle Box zu verfrachten.

Die Kitze nur mit Handschuhen anfassen

Damit die Kitze danach von den Muttertieren wieder angenommen werden, sollten die Jungtiere nur mit Handschuhen angefasst werden und die Box wegen der derzeitigen Temperaturen im Schatten stehen.

Zudem sollten die Kitze nach der Mahd noch genügend Deckung haben, um nicht sofort von Beutegreiftieren wie größeren Greifvögeln oder wildernden Haushunden entdeckt und getötet zu werden.

„Der Aufwand ist hoch“, gibt die Amtsärztin zu – jedoch auch der Nutzen. Zum einen überleben mehr Rehkitze, zum anderen wird die Gefahr geringer, dass vom Mähdrescher abgetrennte Wildtierteile in das Futter von Rindern und Pferden gelangen. Das könne für Rinder und Pferde sogar tödlich sein, weiß Böhm.

Wildretter mit akustischen und optischen Signalen

Neben dem Einsatz von Wärmebilddrohnen gibt noch andere Möglichkeiten für den Schutz von Rehkitzen. So könne die Wiese am Tage vor der eigentlichen Mahd angemäht werden, es könnten Pfähle, an denen knisternden Tüten angebracht sind, gesetzt und kleine Geräte, die akustische oder optische Signale senden, sogenannte Wildretter, eingesetzt werden, sagt Böhm.

Zusätzlich sind noch Mähstopp-Systeme auf dem Markt, die auf Bewegung reagieren – und das Schneidwerk sofort stoppen, wenn sich ein Tier bewegt. „Einen hundertprozentigen Schutz für Rehkitze gibt es nicht“, sagt Tierärztin Böhm.

Das beweist auch der jüngste Fall in der Region. Da wurde in der Nähe von Kyritz ein Rehkitz entdeckt, das vermutlich von freilaufenden Hunden schwer verletzt wurde. Der alarmierte Jagdpächter hat das Jungtier von seinen Qualen erlöst.

