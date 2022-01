Neuruppin

Zu einem Übergriff auf einen 17-jährigen Neuruppiner kam es am Montag gegen 12 Uhr in der Straße Bölkeanger. Dort sprachen zwei Unbekannte den 17-Jährigen an und forderten unter Androhung von Gewalt seine Apple-Kopfhörer und zehn Euro Bargeld, danach flüchteten sie. Der 17-Jährige informierte einen 34-jährigen Angehörigen.

Täter rücken Kopfhörer wieder raus

Der stellte die beiden Täter in der Saarlandstraße zur Rede. Die rückten daraufhin die Kopfhörer wieder heraus und wollten flüchten. Der 34-Jährige hielt sie fest. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem der 34-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Hinzugerufene Beamte konnten die beiden Täter nicht mehr ergreifen.

Bei ersten Ermittlungen an einer Schule teilte ein Verantwortlicher mit, dass beide am Vormittag mehrere Toilettenschüsseln beschädigt hatten: Sachschaden rund 300 Euro. Die Kripo ermittelt wegen Raubes, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Von MAZ-online