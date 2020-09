Männer füllen 13-Jährige in Neuruppin mit Alkohol ab

Neuruppin

Bei einem Einsatz wegen ruhestörenden Lärms fanden Polizisten am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Neuruppiner Gartenstraße in einer Wohnung ein betrunkenes, 13 Jahre altes Mädchen.

Strafanzeigen wegen Körperverletzung

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten der 19 Jahre alte Wohnungsinhaber und sein 18 Jahre alter Besucher der Minderjährigen alkoholische Getränke gegeben. Ein Alkoholtest ergab bei dem Kind den Wert von 0,97 Promille. Die Polizei brachte das Mädchen zu seinem Vater und zeigte die beiden jungen Männer wegen Körperverletzung an.

