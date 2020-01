„Fridays gegen Altersarmut“ erstmals auch in Neuruppin

Neuruppin

Unter dem Motto „Fridays gegen Altersarmut“ rufen Facebook-Gruppen für Freitag, 24. Januar, bundesweit zu Mahnwachen auf. Der Buskower Journalist Klaus Baumdick hat auch in Neuruppin eine Mahnwache angemeldet. „Immer mehr Rentner werden immer ärmer“, sagt er. „Man kann immer häufiger sehen, dass Rentner Flaschen sammeln – auch in Neuruppin.“

Wie viele Menschen sich am Freitag an der Mahnwache auf dem Schulplatz beteiligen, ist für Baumdick kaum einzuschätzen. Er hat alle im Kreistag vertretenen Parteien angeschrieben – bislang aber keine Rückmeldung bekommen. „Ich bin gespannt, wer kommt.“

Beitragspflicht für alle

„Fridays gegen Altersarmut“ sei im September zunächst als Facebook-Gruppe entstanden, sagt Baumdick. Inzwischen gäbe es einen Zehn-Punkte-Plan, der zur Abschaffung von Altersarmut beitragen soll. So fordern „Fridays gegen Altersarmut“ unter anderem, die Besteuerung von Renten abzuschaffen und eine Rentenbeitragspflicht für alle einzuführen.

Viele Rentner sind von Armut betroffen. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

„Fridays gegen Altersarmut“ bezeichnen sich selbst als überparteilich. Kritiker werfen Organisatoren des Protestes jedoch Nähe zu rechtsextremen oder rechtspopulistischen Ideen vor. Baumdick, der vor einigen Jahren den AfD-Kreisverband gegründet hat und ihr Pressesprecher war, ist von dieser Kritik nicht überrascht. Würden traditionell linke Themen besetzt, werde das schnell als rechtspopulistisch abgetan, sagt er.

Organisator trat aus AfD aus

Baumdick ist wegen „interner Grabenkämpfe“ vor zwei Jahren aus der AfD ausgetreten. Gleichwohl fühlt er sich den Inhalten der Partei verbunden. „Ich finde es richtig und gut, dass es die AfD gibt“, sagt er. „Wir haben in Deutschland keine wirkliche Opposition.“

Der Journalist schreibt unter anderem einen Ostprignitz-Ruppin-Blog, der sich mit Themen aus der Region, aber auch dem vermeintlichen Klimawahn beschäftigt. Unter dem Schlagwort „Gewalttaten“ hat er Polizeimeldungen ausgewählt, in denen meist Asylbewerber die Tatverdächtigen sind. Kein Zufall, sagt Baumdick. Er habe bewusst Nationalitäten genannt, „damit die Leser ein Bild davon bekommen, ob es eine Häufung bei bestimmten Straftaten gibt.“

Mahnwachen in ganz Deutschland

Baumdick geht davon aus, dass es am kommenden Freitag mehr als 150 Mahnwachen in ganz Deutschland geben wird. Die Gewerkschaft Verdi appelliert an mögliche Teilnehmer, sich genau anzuschauen, wer die Administratoren der Facebook-Gruppen und die Organisatoren der Proteste sind. „Das sind Rechte“, sagte die Sprecherin des hessischen Verdi-Landesverbandes Ute Fritzel, die sich in ihrer Region mit dem Thema „Fridays gegen Altersarmut“ beschäftigt hat.

Das Logo von „Fridays gegen Altersarmut“ zeigt eine alte Frau beim Flaschensammeln. Zu hinterfragen sei zudem, so Fritzel, wie die Organisatoren der Mahnwachen Altersarmut verhindern wollen. „Man muss prüfen, ob es da ein differenziertes Konzept gibt“, sagt Ute Fritzel. Zu befürchten sei, dass mit dem Thema Altersarmut lediglich Menschen mobilisiert und Emotionen geschürt werden sollen – ein stimmiges Konzept gegen Altersarmut aber fehle.

Die Mahnwache „Fridays gegen Altersarmut“ beginnt am Freitag, 24. Januar, um 12 Uhr auf dem Neuruppiner Schulplatz.

Von Frauke Herweg