Neuruppin

Das Interesse ist riesig. Alle scheinen nur darauf gewartet zu haben, dass es endlich wieder ein Mai- und Hafenfest mit Drachenbootrennen in Neuruppin gibt. Zwei Jahre lang musste es wegen der Pandemie ausfallen, in diesem Jahr soll es wieder stattfinden. Gefeiert wird traditionell am ersten Maiwochenende, diesmal sind das die Tage vom Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai.

Erst seit der vergangenen Woche nimmt der Kanuverein in Neuruppin Anmeldungen für das Drachenbootrennen am Sonnabend, 7. Mai, an. Schon jetzt ist ein Großteil der Plätze vergeben. „Wir werden regelrecht überrollt“, sagt Christian Haase vom Vorstand des Vereins. „Wir bekommen eine sehr, sehr positive Resonanz.“

Die Organisatoren hatten sich entschieden, die Zahl der Startplätze in diesem Jahr streng zu begrenzen. 30 soll es geben, ausschließlich für Drachenbootteams aus der Region. Anmelden können sich Mannschaften aus Ostprignitz-Ruppin und den Nachbarkreisen, sagt Mitorganisator Marvin Kennke.

Alle Drachenboote starten in Neuruppin als Mixed-Team

Eigene Wettkampfklassen für Frauen und Männer wird es nicht geben, alle Mannschaften starten als Mixed-Team. Zu den Booten der Erwachsenen kommen noch die der Schulen.

Allein acht Mannschaften haben sich bereits aus den Oberschulen angemeldet, sagt Cheforganisatorin Andrea Voigt vom Stadtmarketing der Inkom. Die Evangelische Schule will gleich mit mehreren Booten an den Start gehen und hat entschieden, alles Geld, das sie an diesem Tag gewinnen sollte, für die Flüchtlinge aus der Ukraine zu spenden.

Das Drachenbootrennen bildet am Sonnabend den Kern des Festes am Neuruppiner Bollwerk. Los geht es aber bereits am Freitagabend mit der Fritz-Party.

Die DJs werden den ganzen Abend über auf der Bühne auf dem Niemöllerplatz neben der Klosterkirche auflegen. Dort findet auch das restliche Musikprogramm statt.

Diesmal abgestimmt: Mai- und Hafenfest stört nicht das Programm der Klosterkirche

Im vergangenen Herbst hatte es Ärger gegeben, als die laute Musik von der Bühne das Programm in der Kirche gestört hat. Die Inkom hatte im Herbst eingestehen müssen, nicht ausreichend auf das lange geplante Konzert der Kirchengemeinde geachtet zu haben und sich entschuldigt.

Noch einmal soll das nicht passieren. „Diesmal haben wir uns abgesprochen“, versichert Andrea Voigt. Das Mai- und Hafenfest und das Programm der Klosterkirche würden nicht kollidieren.

Mehr Informationen zum Drachenbootrennen gibt es unter www.kanuverein-neuruppin.de/drachenbootrennen. Dort können auch alle Unterlagen für die Anmeldung heruntergeladen werden. Jedes Team zahlt 200 Euro Startgeld, Grundschulen ausgenommen.

Von Reyk Grunow