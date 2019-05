Neuruppin

Ein 26-Jähriger ist am Donnerstag gegen 23.30 Uhr an der Polizeiinspektion in Neuruppin mit einem nicht zugelassenen Opel vorgefahren. Der Mann versuchte den Wagen umständlich einzuparken und überfuhr dabei zwei Feldsteine, die ein Parken auf der Grünfläche verhindern sollten. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er das Auto vorbeibringe, weil sich jemand damit sonst totfahren würde.

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Die Beamten ließen den offensichtlich alkoholisierten Mann pusten. Der Test ergab einen Wert von 2,97 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Den Fahrzeugschlüssel musste der Mann abgeben. Da der Pkw nicht für den Straßenverkehr zugelassen oder pflichtversichert war, wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen.

Fahrer und Beifahrer harren bis zum Morgen im Auto aus

Der Mann und sein Beifahrer harrten noch bis zum heutigen Morgen in dem Fahrzeug aus. Der Fahrzeughalter wurde informiert, der den Wagen am Vormittag abschleppen ließ.

Von MAZonline