Verwarnung für fahrlässige Brandstiftung

Neuruppin

Eine „untypische“ Verhandlung, so bezeichnete Richterin Cynthia Goldack den Fall, der am Donnerstag vor dem Neuruppiner Amtsgericht anstand.

Angeklagter war ausgewandert

Der Angeklagte, Rene S., war nicht erschienen. Das kommt in der Praxis nicht so selten vor. Dann wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut verhandelt. Gegebenenfalls wird der Angeklagte von der Polizei vorgeführt.

Vorliegend jedoch ist der Angeklagte vor Jahren nach Portugal ausgewandert. Er hatte seinem Verteidiger eine Vollmacht ausgestellt, um ihn in seiner Abwesenheit vor Gericht zu vertreten.

Als Zeuge war unter anderen der damals zuständige Bezirksschornsteinfeger geladen. Der war aber krank und ließ sich entschuldigen. Das Gericht verzichtete darauf, ihn und zwei weitere Zeugen zu hören.

Denn nach einem Rechtsgespräch zwischen den Prozessbeteiligten ging es nur noch um die Strafhöhe des Strafbefehls, den die Staatsanwaltschaft vor fünf Jahren erlassen hatte.

Überdimensionierter Heizkessel führte zum Brand

Laut Anklage soll der heute 57-jährige Rene S. am 24. Februar 2014 in Wusterhausen ( Dosse) fahrlässig ein Wohnhaus in Brand gesetzt haben.

Demnach hat er, obwohl der Bezirksschornsteinfeger den von dem Angeklagten eingebauten Heizungskessel nicht abgenommen habe, diesen in Betrieb genommen. Das ging jahrelang gut, bis zu jenem Februartag.

Da soll durch das nicht fachgerecht verlegte Rauchgasrohr und die nicht zulässige, zu hohe Heizleistung des Kessels das Fachwerk des Hauses in Brand geraten sein. Die Flammen ergriffen schließlich auch den Dachstuhl. Personen verletzten sich nicht.

Angeklagter sollte 5400 Euro zahlen

Wegen fahrlässiger Brandstiftung hatte die Staatsanwaltschaft damals einen Strafbefehl erlassen. Danach sollte Rene S. 90 Tagessätze zu je 60 Euro zahlen. Sie war damals bei dem Angeklagten von einem monatlichen Verdienst von 1800 Euro ausgegangen, den sie, bei dessen Beruf als Schmied als realistisch einschätzte.

Gegen diesen Strafbefehl hatte Rene S. Einspruch eingelegt. Nun musste das Gericht nur noch über das Strafmaß befinden. Das lautete so: „Er wird verwarnt. Eine Geldstrafe wird vorbehalten“, sagte die Richterin.

Wie vom Staatsanwalt beantragt, blieb es bei 90 Tagessätzen, allerdings reduziert auf je zehn Euro. Der Angeklagte hatte seinen Jahresgewinn als freischaffender Künstler mit 4600 Euro angegeben. „Was er heute macht, wissen wir nicht“, sagte der Staatsanwalt. Die Strafe muss Rene S. nur dann zahlen, wenn er erneut straffällig wird.

Angeklagter hat sich bereits fünf Jahre bewährt

Davon ist nicht auszugehen. Er ist nicht vorbestraft, hat sich in den vergangenen fünf Jahren nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Außerdem „hat er sich in erster Linie selbst geschädigt“, sagte Richterin Goldack. Deshalb reiche eine Verwarnung.

Zudem liege ein „inkonsequentes“ Verhalten des Bezirksschornsteinfegers vor. Der Angeklagte, ein gelernter Schmied, hatte sich einen Hof aus- und dort eine Heizungsanlage eingebaut.

Wie die Richterin ausführte, hatte der Bezirksschornsteinfeger ihn daraufhin gewiesen, dass der Heizkessel wohl überdimensioniert sei. Das war 2002. Mehr aber passierte nicht. Die Heizung wurde nicht stillgelegt.

Zwölf Jahre ging alles gut: Bis es dann zum Brand kam. Strafrechtlich wird der Fall mit dieser Entscheidung nun wohl abgeschlossen werden können.

Von Dagmar Simons