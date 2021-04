Neuruppin

Ein 49 Jahre alter Mann hat am Sonntag in Neuruppin im Alten Stöffiner Weg mit einem Luftgewehr auf eine Taube geschossen. Warum, das hat die Polizei am Montag nicht mitgeteilt.

Der Mann schoss mehrmals, bis der Vogel schließlich tot war. Ein Zeuge rief die Polizei, die das Luftgewehr sicherstellte und zwei Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Waffengesetz aufnahm.

Von MAZonline