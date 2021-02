Mann verfolgt Neuruppinerin (92) bis nach Hause

Neuruppin

Eine 92-jährige alte Frau bedrängt hat ein ihr fremder Mann am Dienstagnachmittag in einem Neuruppiner Supermarkt in der Neustädter Straße. Dort stand der etwa 1,80 Meter große Unbekannte bereits dicht bei ihr und versuchte offenbar, in ihre Handtasche zu greifen.

Vor der Haustür versuchte er es erneut

Auf dem Heimweg folgte der dunkel gekleidete Mann mit heller Mütze der Neuruppinerin und sprach sie vor ihrer Haustür an. Dabei versuchte der Mann erneut, in die Tasche der alten Dame zu greifen. Sie konnte den Mann jedoch abwehren.

Die 92-Jährige vertraute sich später einer Verwandten an. Die rief dann die Polizei.

Lieber am Körper als in der Handtasche

Die Kriminalpolizei empfiehlt: Tragen Sie Wertsachen immer dicht am Körper, am besten in einer Mantelinnentasche, die mit einem Reißverschluss geschlossen ist. Sollte Ihnen jemand zu nah kommen, sprechen Sie ihn laut und deutlich an und fordern sie ihn auf, Abstand zu halten. Scheuen Sie sich nicht, andere um Hilfe zu bitten und somit für Zeugen zu sorgen! Das wirkt.

Von MAZ-online