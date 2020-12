Marc Johne will historische Druckerei in Buskow für VHS-Kurse öffnen

Buskow

Winkelhaken? Setzschiff? Regletten? Akzidenz? Schließzeug? Böhmische Dörfer für jeden, der nicht vor Jahrzehnten den Beruf des Schriftsetzers gelernt hat. Ein Beruf, den es heute nicht mehr gibt. Den Marc Johne, Inhaber der Edition Bodoni in Buskow, jedoch nicht in Vergessenheit geraten lassen möchte.

Im nächsten Jahr will er in Kooperation mit der Volkshochschule Ostprignitz-Ruppin einen Kurs im Bleisatz und Buchdruck anbieten. Ihm zur Seite drei Experten aus der Branche, die noch gelernt haben, wie man ganz im Geiste Gutenbergs – und natürlich des italienischen Schriftschneiders Bodoni – Drucksachen per Bleisatz baut und im Hochdruckverfahren aufs Papier bringt.

Marc Johne zeigt Dinge aus des Schriftsetzers Welt. Quelle: Regine Buddeke

Auch technisch hat Johne dafür alles, was des Setzers und Druckers Herz begehrt. Seine mit unterschiedlichsten Schriften gut gefüllten Setzkastenschränke und auch diversen Druckmaschinen sind museumsreif – funktionieren aber noch bestens. Er hat alles vor ein paar Jahren aus Berlin nach Buskow gerettet. Und findet: Zu schade zum Verschrotten.

Alte Drucktechnik lebendig erhalten

Bei den Veranstaltungen, die er auf seinem Hof anbietet, werden oftmals Blätter schaugedruckt: Texte von Heinrich Heine etwa oder auch Songtexte von Hans-Eckardt Wenzel nach dessen stets gut besuchten alljährlichen Spätsommer-Konzerten.

Holzlettern Quelle: Regine Buddeke

„Ich hatte schon lange den Wunsch, die alte Drucktechnik lebendig zu erhalten und meine Druckerei für die Bevölkerung zu öffnen“, sagt Johne, der nebenbei auch ein modern ausgestattetes Grafik-Büro mit High-Tech-Digitaldrucker betreibt. Mit letzterem druckt er Bücher, etwa einen gestochen scharfen Bildband der Neuruppiner Naturfotografin Anke Kneifel, deren Fotos derzeit im lockdown-geschlossenen Museum Wustrau hängen.

Die alten Druckmaschinen versprechen eine völlig andere Optik und auch Haptik: Bleisatz und Letterpress-Buchdruck sind etwas, was man fühlen kann. Das möchte Marc Johne im VHS-Kurs den Teilnehmern nahebringen. „Mein Wunsch: Die alten Maschinen aus der staubigen Museumsecke herauszuholen.“

Zwölf Unterrichtseinheiten

Geplant sind fürs erste zwölf Unterrichtseinheiten. „Ein Testballon“, sagt Johne. Die Teilnehmer können sich selbst aussuchen, ob sie eine Post- oder Visitenkarte gestalten oder vielleicht ein Gedicht typografisch inszenieren wollen.

Blick ins Regal mit den nichtdruckenden Abstandshaltern – Regletten genannt.. Quelle: Regine Buddeke

Das Ziel: „Schöne, feine Drucksachen. Das sind ja dann alles Unikate“, so Johne, der das alte Handwerk nicht nur als Tradition und kulturelle Identität wertschätzt sondern mit dem kontemplativen Akt des Bleisetzens – ein Buchstabenpuzzle, das Zeit braucht – auch die immer schnelllebigere Digitaldrucktechnik konterkarieren möchte.

Zum Kurs gehört eine Einführung, in der Begriffe und Werkzeuge, die im Bleisatz und Buchdruck vorherrschen, erklärt und gezeigt werden. Auch das metrische System und ästhetische Gestaltungsprinzipien sind Thema. Dann können die Teilnehmer sich typografisch austoben und einen Entwurf erstellen, der später auf dem Setzschiff Gestalt annimmt.

Fein nach Buchstaben sortiert: Blick in den Setzkasten. Quelle: Regine Buddeke

Wenn die Akzidenz – die Drucksache – mit Schnur fest abgebunden ist, geht es in den Heidelberger Tiegel – eine der alten Druckmaschinen.

Kooperation mit den Malkursen der VHS möglich

Platz ist für vier Kursteilnehmer. „Es soll familiär bleiben“, so Johne. „Wenn es gut ankommt, bin ich für Wiederholung oder Erweiterung in die Welt der Druckgrafik offen.“ Vorstellbar sei etwa eine Kooperation mit den Malkursen der VHS. „Da kann man viel entwickeln.“

Von Regine Buddeke