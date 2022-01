Mark Benecke faszinierte in Neuruppin – mit der Leiche in der Biotonne

Neuruppin

Es geht um verfaulte Leichen. Das macht Mark Benecke gleich am Anfang klar – für all jene, die das Ticket als Geburtstags-Überraschungsgeschenk bekommen haben. Viele im Saal kennen den berühmten Kriminalbiologen aber auch schon und sind Wiederholungstäter, denn Benecke, oft auch Doktor Made genannt, ist seit vielen Jahren ein gefragter Gast im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten – auch am Sonntag ist der Saal prallvoll ausverkauft.

Über das Thema „Die Leiche in der Biotonne“ hatte er auch vor gut zehn Jahren schon mal in Neuruppin gesprochen – so locker-flockig, wie der Spezialist für forensische Entomologie aber über seine Arbeit an den Fällen plaudert, ist ohnehin keine Show wie die andere und immer ein lehrreich bis grauseliges Vergnügen. Vorausgesetzt, man erträgt Fotos von Lebewesen in allen möglichen Verwesungsstadien. Und mit allen möglichen Insekten darauf.

Mark Benecke ist regelmäßig in Neuruppin und immer ausverkauft

Bevor er den Biotonnen-Fall erklärt, rauscht Benecke für alle, die noch nicht in seinen Vorträgen waren, im Schnelldurchlauf – er kann Menschen locker besoffen quatschen – noch durch seine Arbeitsweise. Es geht immer um Spuren – und nicht nur um die offensichtlichen. Auch um die langweiligen, doofen und scheinbar irrelevanten – die sich gern auch in Winkeln und Ritzen verkriechen.

Am Stand der Fontanebuchhandlung gab’s die beliebten Ermittlungskärtchen und entsprechende Stempel. Quelle: Regine Buddeke

„Daran sollten Sie denken, wenn Sie Ihr Badezimmer putzen und sie vorher eine Leiche zerteilt haben“, witzelt er und der Saal lacht einmal mehr. „Bei einem Sexualdelikt sucht man natürlich nach Sperma, Blut und Haaren.“ Aber das allein sei zu kurz gedacht.

Apropos denken. „Denken ist streng verboten“, mahnt Benecke. Vielmehr sei der neugierig-kindliche Blick wichtig. Denken würde zu Annahmen führen und zu Spekulationen. Zu Schlussfolgerungen aufgrund vorheriger Erfahrung. Das führe oft auf den falschen Weg, erklärt Benecke.

Ihn interessieren nur die Spuren – und alles, was man unters Mikroskop packen kann. Zum Beispiel die Leiche in der Biotonne – nicht im Ganzen, versteht sich. Leichter Ekel breitet sich angesichts der Fotos verwesenden Fleischs auf manchem Gesicht aus – immerhin verborgen hinter der Maske, die den ganzen Abend getragen werden muss.

Wiener Würstchen sind auch nur Leichen

Streng genommen seien Wiener Würstchen ja auch nur Leichen, tröstet der Veganer Benecke das Publikum. Leichen sind nicht giftig. Sie riechen nur streng. Aber niemals süßlich, klärt der Experte auf. Dafür sehr langanhaftend. Als er einmal im Intercity-Großabteil unterwegs war, habe er am Ende der Fahrt den Wagen für sich allein gehabt, erzählt er.

Im Biotonnen-Fall sei er von der Polizei dazu gerufen worden, weil nicht klar war, wie lange der Tote da schon gelegen hat. Der Pflegedienst habe den Senior gesucht. Seine Tochter bekannte, ihr Vater sei im Garten. Das war er auch – flüssig bis fest in besagter Tonne. Biomasse hin oder her – aber doch schon ein Verstoß gegen das Bestattungsgesetz, erklärt Benecke.

In der Pause standen viele für ein Autogramm an. Quelle: Regine Buddeke

„Schon nach einer Viertelstunde hatten wir eine riesige Liste an Merkwürdigkeiten gefunden“, erzählt er. Dinge, die nicht recht zusammenpassen. Etwa dass ein Teil der Leiche bereits verflüssigt war, andere dagegen vertrocknet – also völlig unterschiedliche Verwesungsstadien zur gleichen Zeit vorkamen.

Es gab Schmeißfliegenlarven, das ist auch okay. Aber auch Insektenlarven, die normalerweise nicht auf Leichen stehen. Sherlock Holmes kommt auf Touren. Fragt die Nachbarn, ob der Geruch nicht gestört hat? „Naja, wir grillen ja auch manchmal“, hat er zu hören bekommen. Benecke und seine Studenten messen, mikroskopieren, experimentieren.

Experimentieren mit Fäulnis

Mit Pflanzen, die die Frau über die Leiche gebreitet hat. Mit der Tonne und warum die Maden da hochkriechen konnten. Die Methoden sind oft überraschend – die von Benecke viel beschworene kindliche Neugier trifft es oft.

Malen nach Zahlen bei Kindergeburtstagen ist out: Mit Maden malen sei deutlich cooler, erklärt der Biologe. Seine Studenten hatten die Idee, die Tiere in Farbe zu tauchen, um den Weg der Maden zu erforschen. Auch mit toten Schweinen wurde experimentiert: Hinsichtlich der Verwesungsstadien im eigenen auslaufenden Saft etwa – aber auch, wo sich die Insekten bevorzugt aufhalten, um ihre Eier zu legen.

Kriminalbiologe Mark Benecke signiert seine Bücher. Quelle: Regine Buddeke

Oft würde die Wahl des Brutplatzes der Fliegen ewig dauern. „Legt doch endlich, wollte ich ihnen oft zurufen“, verrät der 51-Jährige. Oft war die Wahl auch erstaunlich. „Wenn ich ’ne Fliege wäre, hätte ich meine Eier woanders gelegt“, ulkt der Wissenschaftler. Aber die Fliege muss es ja wissen. Hinterm Ohr etwa sei ein prima Platz – weich und geschützt.

Fotos von Madenteppichen erschüttern schwache Gemüter im gut 600-köpfigen Publikum – die von den verschiedenfarbig verwesenden Schweinen kann man sich auch gut als abstrakte Kunst schönreden.

Leiche in der Biotonne war kein Mordfall

Benecke und sein Team haben sich Dank der Experimente und der vielen Insekten Schritt für Schritt dem Ziel genähert. Haben erfahren, dass die Leiche erst im Keller verwahrt wurde, neben und in einer Tiefkühltruhe. Dass der Senior eines natürlichen Todes starb, auch wenn er nur mangelhaft gepflegt wurde. Dass es darum ging, weiter dessen Rente zu kassieren.

Auf die Frage „Wer macht denn sowas?“ kontert er mit: „Ich wüsste nicht, was ich noch nicht gesehen habe.“ Menschen gingen nicht immer rational vor. Oder doch? Denn: Warum musste der Opa ausgerechnet in die Biotonne? „Weil darauf ein Spruch stand“, erklärt Benecke.

Sinngemäß besagte er, dass der Bioabfall, der dort hinein wandert, irgendwann wertvoller Kompost wird. Die Frau nahm das ernst. Klingt logisch. Aber auch bizarr. Benecke hat seitdem einen geschärften Blick für Biotonnen, erzählt er und zeigt Fotos. Eine trägt die Aufschrift „Biotonne für Bonner Bürger.“ Und wieder Gelächter im Saal.

Von Regine Buddeke