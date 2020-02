Markus Maria Profitlich ist „schwer verrückt“ – 400 Fans waren dabei

Neuruppin

Ein Mann, viele Worte. Und viele Gesichter. Markus Maria Profitlich, TV-bekannt und kampferprobt, ist nicht nur körperlich ein Schwergewicht. Ein überaus sympathisch-witziges, wenn man sieht, wie er seine Fans um den Finger wickelt. Gut 400 sind am Freitagabend ins Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten gekommen, um ihn zu erleben.

Sein Blick sagt alles: Markus Maria Profitlich ist – nomen est omen – „schwer verrückt!“ Da braucht es kaum die Zwangsjacke, die er eingangs trägt. „Die ganze Welt ist eine Gummizelle“, verkündet das Schwergewicht der deutschen Comedy, das mit seiner unnachahmlichen Mimik zwischen Trotzkindschmollen, Welpenblick und tellergroßäugigem Staunen mäandert – ob des obsessiven Wahnsinns dieser Welt.

Fans sind entzückt

Indes: Mensch Markus trägt’s mit Fassung – er weiß: Das Chaos komme daher, dass der Mensch Dinge liebe, und Menschen benutze – statt andersherum. Sein Freund, den Dalai Lama, hab das gesagt – der muss es ja wissen.

Die Welt sei verrückt. Jeder Supermarktleiter könne seinen Laden kalkulieren. „Und der BER?“, höhnt Profitlich, speit jede Silbe wie einen ekligen Pamps aus de Mund und rollt die Augen. „Die Chinesen hätten in der Zeit 60 funktionsfähige Flughäfen gebaut“, höhnt er, um mit einem donnernden „Dann geh doch zu Netto!“ den Saal aufzuwecken. Nicht, dass es nötig wäre – die Fans sind putzmunter und kichern entzückt.

Bekennender Alles-Esser

Profitlich redet sich in Rage und Rausch: höhnt über den Bleaching-Trend. „Da gibt es Leute die sich die Rosette bleachen lassen! Was soll das? Albino-Anus als Einladung für Arschkriecher?“ Oder Smoothies – auch so ein Ekelthema für ihn. Er dehnt das Wort mit spitzen Zähnen angewidert aus, gurgelt, schlürft, lallt und säuselt es. Wobei: Schnitzel-Smoothie wäre schon okay. Oder eins mit Hopfen und Malz.

Ansonsten sei er bekennender Alles-Esser und hat im Supermarkt schon viel gesehen – ein Tropfen im Fass des Alltagsirrsinns sind etwa die MHB-Junkies – die sich mit fiebrigem Blick in die hinterste Tiefe des Regals wühlen, um die Milch mit dem längsten Mindesthaltbarkeitsdatum zu fischen. „Da mach ich die Tiefkühltruhe auf und da starren mich zwei Augen an“, sagt er und seine Augen beginnen irre zu flattern. Sie gehörten zu Frau Liebig: „Der Kefir in ihrer Hand war länger haltbar als sie.“

Geiferthema: Gedopte Freizeitsportler

Was er dagegen liebt: Sich hinter eine Familie mit quengelndem Kind zu klemmen, die die Süßwarenregale passiert. „Alles, was das Kind nicht bekommt, packe ich in meinen Wagen“, sagt er und ein teuflisches Grinsen zieht sich über sein Gesicht.

Oder die Szenen an der Kasse: „Wollen Sie eine Tüte?“, flötet er und antwortet mit Greisenstimme: „Nee, danke. Wenn ich jetzt noch eine kiffe, vergesse ich die Hälfte.“ Gelächter – der Vollblutkomiker legt unbarmherzig nach im galoppierenden Wahnsinn.

Das Publikum amüsierte sich prächtig. Quelle: Regine Buddeke

Die nächste völlig verrückte Baustelle: gedopte Freizeitsportler. Dafür holt er wortwörtlich weit aus. Er schlüpft in die Rolle des kegelnden Rentners, der die Kugel ächzend zur Linie schleppt – Bandscheibenvorfall inklusive. Dann die gedopte Alternative. Ein Methusalem schleudert die Kugel lustvoll gen Ziel – man hört, wie sie sich durch die Bahn frisst, dass das Holz splittert und die Kugel mit Schmackes die Hallenwand torpediert.

Mit seiner Parkinson-Erkrankung geht er offen um

Ganz offen geht der 59-Jährige mit seiner Parkinson-Erkrankung um. „Wir planen ja ein neues Programm darüber“, erzählt er. Was den Titel betreffe, sei er noch unsicher. Zur Debatte stehen „Alles außer Mikado“ oder „Schütteln vor Lachen“. Was es letztlich wird, sei „eine Zitterpartie“.

Eine Zitterpartie ist auch sein Angel-Sketch – als er nicht nur den Haken im Hintern, sondern auch alle Würmer aus der Köderdose in der Hose hat. Profitlich mimt das wortlos – Mimik und Grunzlaute sprechen Bände, dass sich der Saal kaum einkriegt vor Lachen. Später sitzt er auf dem ICE-Klo – in Presspose mit runtergelassener Hose. „Lustig schmehettert das Horn“, presst er durch die Zähne, ächzt, stöhnt und zieht am Ende blank, präsentiert dem Saal den nackten Allerwertesten. „Versprochen ist versprochen“, grient er. Schon da wird klar: der Pfundskerl hat noch so einiges auf der Pfanne.

Von Regine Buddeke