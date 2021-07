Gnewikow

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Gnewikow sorgt weiter für Frust. Inzwischen nicht nur bei den Mitgliedern des Ortsbeirates von Gnewikow und etlichen Einwohnern. Auch Abgeordnete des Kreistages sind sauer.

Dass die Arbeiten an der maroden Fahrbahn wohl erst 2022 beginnen werden, hatte CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke vor wenige Tagen aus der Zeitung erfahren. Steineke war von dem Termin genauso überrascht wie der Ortsbeirat, der kurz zuvor davon gehört hatte.

„Eine Verschiebung der Sanierung ist absolut inakzeptabel“, sagt Steineke ganz klar. „Der Kreistag hat auf Antrag von CDU, Linken und der Fraktion Bauern/Freie Wähler/FDP beschlossen, die Straße umgehend zu sanieren, da sie seit vielen Jahren in einem für die Bewohnerinnen und Bewohner völlig untragbaren Zustand ist.“

Kreistag wollte eine Reparatur der Straße im Jahr 2021

Der Beschluss im Kreistag ist am 28. Mai 2020 erfolgt. Der Kreistagsbeschluss sieht explizit eine Erledigung in 2021 vor.

Laut Aussage der Kreisverwaltung im Dezember 2020 sollte die Ausschreibung im ersten Quartal 2021 vorbereitet werden. Inzwischen hat die Kreisverwaltung auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Sanierung der Straße „auf jeden Fall noch in diesem Jahr“ erfolgen solle.

„Derzeit wird aber noch geprüft, ob der tatsächliche Beginn der Arbeiten erst im Frühjahr 2022 erfolgt“, heißt es in einem Schreiben des Landrates.

Für Sebastian Steineke ist klar, dass früher nicht gebaut werden kann, wenn die Ausschreibung erst so spät erfolgt. Sein Eindruck: „Das Vorhaben wird nicht gerade mit höchster Priorität verfolgt.“ Auch andere haben aus der Kreisverwaltung schon gehört, so schlimm sei doch der Zustand in Gnewikow gar nicht.

Ortsvorsteher Olaf Matschoss hat inzwischen eine E-Mail mit derselben Antwort wie Sebastian Steineke vom Landkreis bekommen. Für ihn ist klar, dass ein Baubeginn in diesem Jahr inzwischen nur noch mehr Probleme bringen würde und unrealistisch ist. Zufrieden ist Matschoss damit allerdings nicht.

Von Reyk Grunow